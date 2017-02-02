Для обеспечения прозрачности прохождения регистрационных, разрешительных и лицензионных процедур с широким внедрением современных ИКТ

1 февраля 2017 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства».

В официальном комментарии к Постановлению говорится следующее:

Открытый диалог с народом, проводимые встречи с субъектами предпринимательства показали, что в системе прохождения лицензионных и разрешительных процедур, подключения к инженерно-коммуникационным сетям сохраняется ряд системных проблем, препятствующих эффективной организации оказания государственных услуг по принципу «одно окно».

Субъекты предпринимательства все еще вынуждены обращаться в различные государственные структуры и инстанции для начала своей деятельности, недостаточно используются возможности современных информационно-коммуникационных технологий в процессе оформления лицензий и разрешительных документов, большинство государственных услуг, к сожалению, оказывается традиционным способом в бумажной форме.

Как показывает зарубежный опыт, такие институты, как центры «одно окно», играют важную роль в обеспечении доступности и прозрачности государственных услуг, повышении эффективности деятельности государственных органов по своевременному оказанию содействия предпринимательским структурам.

С учетом поднятых субъектами предпринимательства проблем и предложений, результатов проведенных изучений принято постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства».

Предусмотренные постановлением меры направлены на недопущение волокиты, бюрократических барьеров и формализма в процессе оказания предпринимательским структурам государственных услуг, кардинальное повышение их качества и эффективности путем широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Постановлением функционирующие в районах и городах единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» передаются из структуры хокимиятов районов (городов) в ведение Министерства юстиции Республики Узбекистан, что позволит установить вертикаль управления ими, определить системный подход к организации их деятельности и взаимодействия с другими государственными органами.

Осуществление государственной регистрации всех субъектов предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро, их филиалов и представительств, возлагается на центры «одно окно». Данная мера направлена на создание единой системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства взамен действующей разрозненной системы.

Министерство юстиции Республики Узбекистан определено в качестве уполномоченного органа, осуществляющего общее руководство деятельностью центров «одно окно», контроль за соблюдением законодательства об оказании государственных услуг субъектам предпринимательства.

Для выполнения указанных задач в структуре Министерства юстиции Республики Узбекистан образовано Управление по координации и развитию оказания государственных услуг с отделами на местах.

В целях оперативного решения проблемных вопросов, препятствующих качественному и эффективному оказанию государственных услуг через центры «одно окно», образуются Республиканская и территориальные комиссии по координации деятельности в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства.

Данные комиссии на системной основе будут заниматься выявлением проблем и принятием необходимых мер, направленных на повышение качества, доступности и прозрачности государственных услуг, в том числе посредством установления прямого диалога с народом на местах.

Практика оформления центрами «одно окно» 16 видов разрешительных документов для предпринимательской деятельности без посещения других структур способствовала устранению волокиты, излишних затрат времени и средств субъектов предпринимательства.

В целях дальнейшего расширения указанной положительной практики постановлением предусматривается поэтапное внедрение механизма оформления через центры «одно окно» дополнительно 86 видов самых востребованных лицензий и разрешений.

Таким образом, для получения указанных лицензий и разрешений субъекты предпринимательства напрямую, без посещения других структур, могут обратиться в центры «одно окно», которые выдают их в четко определенные сроки. Центры «одно окно» самостоятельно осуществляют все необходимые процедуры согласования выдачи лицензий и разрешений с другими ведомствами, без участия субъекта предпринимательства.

Кроме того, с 1 января 2018 года отменяется требование об обязательном оформлении лицензий и разрешений, выдаваемых через центры «одно окно», на специальных бланках в бумажной форме путем создания возможности получения посредством комплекса информационных систем «Лицензия» сведений о выданных, приостановленных, возобновленных, переоформленных, аннулированных, а также прекращенных действием разрешениях и лицензиях.

В первом квартале 2017 года будет запущен комплекс информационных систем «Лицензия», который предоставит субъектам предпринимательства возможность:

получения государственной услуги в электронной форме по принципу «одно окно», не посещая другие ведомства;

удаленного доступа в удобной форме к информации о порядке и сроках получения разрешений и лицензий, а также к информации из реестров разрешений и лицензий;

отслеживания хода и результата рассмотрения заявлений о выдаче разрешений и лицензий, вне зависимости от места и способа обращения по государственным услугам, оказываемым через центры «одно окно».

Реализация постановления, несомненно, будет способствовать переходу на качественно новый уровень оказания государственных услуг субъектам предпринимательства, укреплению доверия населения к государству, а также воплощению в жизнь благородной идеи – «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

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