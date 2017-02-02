Информация о состоянии накоплений на индивидуальном накопительном пенсионном счете (ИНПС) участников

Акционерным коммерческим Народным банком Республики Узбекистан на Едином портале реализована интерактивная услуга по получению информации о состоянии накоплений на ИНПС для физических лиц. Преимущество данной услуги заключается в отсутствии необходимости долгого ожидания получения запрашиваемой информации, т.е. услуга оказывается в режиме реального времени.

Пользователи могут воспользоваться данной услугой на Едином портале круглосуточно на бесплатной основе. При заполнении электронной формы заявления необходимо ввести паспортные данные и ИНПС.

Данной услугой могут воспользоваться пользователи, у которых ЭЦП ключ содержит персональный идентификационный номер физического лица.

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