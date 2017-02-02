Кадровые изменения в Мининфоком
2 февраля 2017
Рубрика: Связь и телекоммуникации.
Автор: Редакция журнала.
2 февраля 2017 года решением Президента Республики Узбекистан Мирзахидов Хуршид Мирсабирович назначен Председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана.
Указом Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года Шерматов Шерзод Хотамович утвержден на должность исполняющего обязанности Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и освобожден от должности первого заместителя Министра.
Коллектив Министерства выражает благодарность Мирзахидову Х.М. за большие заслуги в деле развития информационно-коммуникационных технологий в стране, укреплению сплочённости коллектива Министерства и предприятий отрасли.
Хуршид Мирзахидов возглавил Национальную телерадиокомпанию Узбекистана.
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте