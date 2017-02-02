Кадровые изменения в Мининфоком

2 февраля 2017 года решением Президента Республики Узбекистан Мирзахидов Хуршид Мирсабирович назначен Председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Указом Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года Шерматов Шерзод Хотамович утвержден на должность исполняющего обязанности Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и освобожден от должности первого заместителя Министра.

Коллектив Министерства выражает благодарность Мирзахидову Х.М. за большие заслуги в деле развития информационно-коммуникационных технологий в стране, укреплению сплочённости коллектива Министерства и предприятий отрасли.

Хуршид Мирзахидов возглавил Национальную телерадиокомпанию Узбекистана.

Источник