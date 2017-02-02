Платформы Intel® GO™ приближают эпоху беспилотных автомобилей, помогая создавать новые модели машин, системы связи и облачные центры обработки данных

Думая о будущем, в котором по дорогам движутся автомобили без водителей, я вижу возможность полного искоренения дорожных аварий и решения транспортных проблем для всех и каждого. В этом будущем мы сможем спасти миллионы жизней по всему миру, просто устранив возможность человеческой ошибки на дороге.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, массовый переход на беспилотные автомобили ежегодно будет приносить мировой экономике около 507 миллиардов долларов. Эти и другие потенциальные преимущества технологий автономного вождения в буквальном смысле поражают воображение, однако, чтобы превратить мечты в реальность, необходима полная консолидация экспертных и технологических ресурсов Intel. Осознавая важность поставленной задачи, сотрудники и партнёры Intel по всему миру уже активно включились в работу по её достижению.

Сегодня мы перешли на новый этап, представив миру свой новый бренд Intel® GO™, под которым будут выпускаться решения для автомобильной промышленности, охватывающие все технологические уровни, от оборудования самих машин, до систем связи и облачных центров обработки данных. Под брендом Intel GO мы также планируем предложить разработчикам широкий спектр инструментов для создания программного обеспечения, позволяющих полностью раскрыть потенциал нового поколения процессоров Intel® Atom™ и Intel® Xeon®. Кроме того, мы создали первую в мире платформу для разработки систем автономного вождения, отвечающую требованиям перспективного стандарта 5G.

Наша масштабируемая система, связывающая воедино беспилотные автомобили и центры обработки данных, поможет мировой автомобильной промышленности быстрее приблизить будущее, в котором по дорогам будут двигаться машины, обходящиеся без водителей. Возможности нашей системы обеспечивают автопроизводителям и поставщикам компонентов необходимый уровень гибкости при создании своих собственных продуктов. Кроме того, мы помогаем игрокам рынка существенно сэкономить финансовые и временные ресурсы в процессе вывода новых продуктов на рынок. Система Intel GO охватывает аппаратное обеспечение и инструментарий для разработки программных продуктов. В её состав входят следующие ключевые компоненты:

Две версии платформы Intel® GO™ для разработки элементов конструкции беспилотных автомобилей. Эти платформы способны решать задачи любого масштаба с высочайшим уровнем производительности. Они позволяют создавать готовые решения на базе нового поколения процессоров Intel Atom или Intel Xeon, а также программируемых контроллеров Arria® 10. Данные платформы будут выступать в роли «мозга» беспилотных автомобилей, решая самый широкий спектр сложнейших задач, от восприятия и анализа окружающего мира до принятия решений.

Intel® GO™ Automotive 5G Platform — первая в мире платформа для автомобильной промышленности, отвечающая требованиям перспективного стандарта 5G. На её базе автопроизводители смогут создавать и тестировать широкий спектр технологических решений в процессе подготовки к запуску сетей 5G, намеченному на 2020 год.

Intel® GO™ Automotive SDK – набор важнейших инструментов для разработки программного обеспечения, созданный специально для производителей беспилотных автомобилей. Среди прочих, данный набор содержит компоненты для систем глубокого обучения. Используя данный инструментарий, инженеры смогут полностью раскрыть все возможности оборудования, существенно сократив при этом временные затраты на создание новых продуктов.

Создание системы Intel GO стало возможно, благодаря многолетним инвестициям Intel в технологии для автомобильной промышленности. За годы работы в данной области мы приняли участие в создании 49 различных моделей беспилотных автомобилей, 30 из которых уже проходят дорожные испытания. И еще один малоизвестный факт – решения Intel помогают успешно двигаться по дорогам сотням тестовых беспилотных автомобилей.

Лидеры автомобильной промышленности, среди которых BMW, Delphi и Baidu, уже объявили о планах использования технологий Intel в составе своих перспективных беспилотных машин. Сегодня участники совместного проекта BMW, Intel и Mobileye объявили о планах выпуска на дороги тестовой группы из 40 беспилотных автомобилей BMW до конца 2017 года. Эти автомобили построены на базе технологических решений Intel GO. Сегодня, получив в своё распоряжение ресурсы платформ Intel GO, автопроизводители и поставщики компонентов смогут преодолеть множество препятствий на пути создания беспилотных автомобилей с поддержкой самых передовых технологий, таких как сети 5G.

Говоря о будущем беспилотных автомобилей, сложно переоценить важность сетей 5G. Эти автомобили будут генерировать и потреблять огромные массивы данных, чтобы успешно ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на нештатные ситуации. Существующие системы связи попросту неспособны обеспечить необходимый уровень пропускной способности для поддержки такого количества новых устройств. Для решения данной проблемы и был разработан стандарт 5G, обеспечивающий более высокую скорость передачи данных, минимальный уровень задержки сигнала и поддержку взаимодействия между автомобилями на дороге (V2V). Без всего этого невозможно наступление эпохи беспилотных машин.

Учитывая всю важность сетей 5G при создании мира беспилотных автомобилей, мы сегодня представили новый модем Intel® 5G – первый в мире 5G-модем с одновременной поддержкой частотных диапазонов менее 6 ГГц и спектра миллиметровых волн. В конструкции данного модема используется компактный чипсет с низким энергопотреблением, благодаря которому расчётная скорость передачи данных должна превысить 5 Гб/с, одновременно обеспечив минимальный уровень задержки сигнала. Имея на борту этот новый модем, беспилотные автомобили смогут в доли секунды принимать критически важные решения.

Само собой, массовое появление на дорогах беспилотных автомобилей невозможно без мощных центров обработки данных. Для моделирования и всесторонней проверки алгоритмов автономного вождения необходима огромная вычислительная мощность. Разработчикам требуется место для хранения массивов данных, получаемых с многочисленных датчиков, а также высокопроизводительная среда для разработки, тестирования и оптимизации алгоритмов машинного и глубокого обучения, которые будут использоваться в беспилотных автомобилях.

На сегодняшний день более 97% серверов, задействованных в решении задач машинного обучения, работают на базе наших процессоров Intel Xeon и Intel® Xeon Phi™. Широчайший спектр технологий и продуктов Intel позволяет разработчикам использовать единые программные модели на всех этапах создания и тестирования продуктов для беспилотных автомобилей. Intel предлагает единую архитектуру для всех компонентов мира автономных транспортных средств, включая сами автомобили, сети связи и центры обработки данных. Мы все привыкли к тому, что функциональность купленного автомобиля не может измениться с течением времени, однако уже в самом ближайшем будущем беспилотные автомобили смогут самостоятельно развиваться, постоянно получая обновления из облака.

Представленные Intel технологии для беспилотных автомобилей, сетей связи и облачных центров, выводят нас на скоростную магистраль, ведущую в мир будущего, где машинам больше не потребуется водитель. Мы обладаем обширным опытом и богатейшим технологическим наследием в сфере создания беспилотных автомобилей. Уже сегодня мы предлагаем миру высокопроизводительные автомобильные компьютеры, мощные серверы для облачных центров обработки данных, системы машинного обучения и высокоскоростные системы связи. Учитывая всё вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что Intel имеет в своём портфеле полный спектр решений для интеллектуальной составляющей беспилотных автомобилей будущего.

Для меня будущее беспилотных автомобилей это нечто намного большее, чем просто интересное технологическое направление. Оглядываясь назад, не могу вспомнить в своей жизни более значимого переломного момента для транспортной отрасли, и я очень рад быть в центре данного процесса. Технологии автономного вождения способны превзойти наши самые смелые фантазии о будущем личного транспорта, и я не сомневаюсь, что мне удастся увидеть это будущее своими глазами.

Автор: Дуг Дэвис (Doug Davis), старший вице—президент, Intel Automated Driving Group

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