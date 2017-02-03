Каждая четвертая компания в Казахстане не знает, как защитить себя от DDoS-атак

Как показало исследование «Лаборатории Касперского», 23% казахстанских компаний не понимает, какие инструменты помогут им эффективно противостоять DDoS-атакам. В результате 25% организаций вообще никак не защищены от этой угрозы. Кроме того, больше половины опрошенных компаний (63%) полагаются на встроенные аппаратные средства защиты, которые совершенно бесполезны в случае сложных и масштабных DDoS-атак, получивших широкое распространение в последнее время.

Об уязвимости бизнеса перед угрозой DDoS-атак свидетельствуют, в частности, инциденты, случившиеся в конце прошлого года. Так, в ноябре 2016-го волна мощных атак затронула ряд крупнейших российских банков. Кроме того, в конце года «Лаборатория Касперского» зафиксировала существенный рост атак с использованием шифрованных соединений на организации из разных отраслей.

В то же время каждая десятая организация в Казахстане считает, что небольшой простой бизнеса, вызванный DDoS-атакой, не повлечет за собой серьезных последствий для компании. А половина компаний (52%) все еще полагает, что они не представляют интерес для организаторов DDoS.

«DDoS-атаки стали настолько частыми и мощными, что их воздействие на бизнес уже можно назвать не просто негативным, а деструктивным. Подобные инциденты исключают компанию из онлайн-пространства, пусть и на непродолжительное время, что приводит к срыву важных операций, вызывает сбои в различных процессах и наносит урон репутации. Интернет-сервисы и IT-инфраструктура сегодня слишком важны, чтобы пренебрегать их защитой», – рассказывает Алексей Киселёв, руководитель проекта Kaspersky DDoS Prevention.

Разработанное «Лабораторией Касперского» решение Kaspersky DDoS Prevention обеспечивает эффективную многоуровневую защиту интернет-ресурсов от DDoS-атак практически любой сложности и силы. Принцип защиты, реализованный в Kaspersky DDoS Prevention, сводится к тому, что весь «мусорный» трафик, ответственный за перегрузку канала и недоступность ресурса, проходит через распределенные центры фильтрации, где и отсекается. Таким образом, защищаемый ресурс получает лишь легитимные запросы пользователей и способен продолжать работу даже во время атаки.

Источник: пресс-релиз компании