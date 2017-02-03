В ТУИТ организованы учебные курсы “HCNA HNTD R&S”

1 февраля в ТУИТ начал свою работу учебный тренинг академии HAINA, который пройдет с 1 по 24 февраля. На церемонии открытия с приветственной речью выступил первый проректор ТУИТ по учебной работе Ф.С. Агзамов.

Учебный курс “HCNA HNTD R&S (Huawei Certified Network Associate — Huawei Networking Technology and Device, Routing & Switching)” впервые организован благодаря совместным усилиям Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, компании “Huawei” (КНР) и Ташкентского университета информационных технологий.

Целью данного учебного курса является формирование у студентов и преподавателей факультета “Телекоммуникационные технологии” первичных знаний и навыков по работе с маршрутизаторами, коммуникаторами, межсетевыми экранами компании Huawei. Предусмотрено участие в учебном курсе 4 преподавателей и 16 студентов.

Краткая информация об учебном тренинге: В нашей стране осуществляются широкомасштабные изменения в сфере ИКТ, в частности в рамках сотрудничества между Ташкентским университетом информационных технологий и компанией Huawei (КНР) был подписан Меморандум о взаимопонимании, на основании которого запланирована организация академии HAINA и проведение учебного курса “HCNA HNTD R&S”. В течение 24 дней будут проводиться занятия тренинга. Они послужат фундаментом для подготовки инженеров и администраторов отрасли телекоммуникаций в будущем.

В процессе прохождения учебного курса слушатели получат новые теоретические знания и примут участие в лабораторных занятиях по следующим модулям:

Основные принципы построения корпоративных сетей,

Создание IP-сетей,

Базовая конфигурация устройств Huawei,

Управление локальными сетями на уровне каналов,

Организация межсетевых связей,

Внедрение услуг,

Принципы построения корпоративных сетей,

Локальные сети: возможности и услуги,

Применение глобальных сетевых технологий в корпоративных сетях,

Обеспечение безопасности в корпоративных сетях,

Решения по управлению корпоративными сетями,

Применение сетей IPv6.

Организаторы учебного тренинга: Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, компания “Huawei” (КНР) и Ташкентский университет информационных технологий.

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