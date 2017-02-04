Зеленая дорога по платежам Perfectum!

Отличная новость для всех абонентов мобильного оператора Perfectum! Мы возобновили пополнение счета с помощью системы CLICK. Таким образом, пользователи CLICK могут оплачивать услуги всех существующих операторов сотовой связи в нашей стране!

Пополняйте счет в режиме реального времени со своей пластиковой карты с помощью мобильного телефона или через «Персональный кабинет» на сайте CLICK (my.click.uz).

Источник