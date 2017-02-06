Cisco предложила инновации для цифровых зданий

Только представьте: вы идете в магазин, скажем, за шампунем, и не успели переступить порог, как под ногами загорается светящаяся дорожка, которая приводит прямо к нужной полке. Или так: вы входите в офисное помещение, которым пользуетесь по очереди с коллегами, и комната «узнает» вас и подстраивает до нужных значений освещение и температуру.

Используя инновации, предприятия хотят опережать своих конкурентов ‒ причем быстро и без лишних затрат. Цифровая трансформация не только улучшает условия труда и качество обслуживания, она еще и экономит силы и средства. Для этого множество самых разнообразных систем, от пропускных турникетов до освещения, отопления и кондиционирования воздуха, должны функционировать слаженно, как единое целое. И они должны быть защищены.

Сегодня отрасль сделала гигантский шаг вперед: компания Cisco представила коммутатор для цифровых зданий Catalyst Digital Building Series Switch, первый специально созданный коммутатор такого рода, который обеспечивает электропитание и связь инженерных систем в единой низковольтной IP-сети. Этот знаковый продукт можно назвать эпицентром концепции «умного» здания, которую Cisco разрабатывает вместе с 23 партнерами по постоянно расширяющейся экосистеме.

В новом коммутаторе для цифровых зданий воплощены дерзкие замыслы Cisco, направленные на изменение принципов построения корпоративных сетей и управления ими. Чтобы повысить уровень автоматизации сетей, увеличить скорость их реакции сделать их самоуправляемыми, Cisco предложила новую архитектуру цифровых сетей – Cisco DNA. Построенная на такой архитектуре сеть динамически реагирует на неизбежные изменения потребностей цифрового бизнеса.

Что нового

Поддержка конвергенции. Впервые управление столь разными системами (освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование, пропускная система) осуществляется с помощь одного коммутатора. Это стало возможным благодаря впервые реализованной в отрасли поддержке протокола CoAP (Constrained Application Protocol), ключевого протокола Интернета вещей, разработанного для устройств с ограниченными ресурсами. Удвоенная мощность. Коммутатор поддерживает более мощные осветительные приборы и обеспечивает восстановление питания в течение 5 секунд после отключения. Технология Cisco UPOE обеспечивает мощность 60 Вт на порт, что в два раза превышает текущий показатель PoE+. Упрощенный монтаж. При разработке коммутатора большое внимание уделялось простоте монтажа. Настройка и наладка осуществляются с помощью технологии Bluetooth и мобильного приложения. Бесшумная эксплуатация. Безвентиляторная конструкция делает коммутатор идеальным для таких помещений с повышенными требованиями к уровню шума, как больницы, магазины, гостиницы, офисные помещения.

Реализуя проект реконструкции знаменитого офисного центра Fort Worth и превращения его в первоклассный отель сети Marriott, техасская девелоперская фирма Sinclair Holdings понимала, что ей выпал уникальный шанс. В рамках проекта необходимо было обеспечить максимально широкий выбор цифровых возможностей для гостей. Кроме того, требовалось сократить потребление электроэнергии и ускорить процесс монтажа. Cisco решила поставленную задачу. Уже сейчас счета отеля за электроэнергию уменьшились вдвое. Завершение проекта, в котором основную роль играет коммутатор Cisco, намечено на следующее лето. Будут установлены жалюзи с электроприводом, предусмотрены автоматизированное управление температурой и освещением.

Источник: пресс-релиз компании