Программный продукт «Lebazar»

Программист Улмасбоев Зохид Давронович разработал программный продукт «Lebazar». Данная программа является интегратором для супермаркетов города Ташкента, который позволяет потребителю приобретать товары народного потребления через web-страницу в сети интернет, а также через мобильные приложения на базе Андроид и IOS.

Потребитель может платить за приобретаемые товары с помощью платежной системы РауМе, интегрированной в систему «Lebazar», а также с помощью других существующих методов оплаты. Также «Lebazar» — это интернет-магазин, который объединяет все крупные супермаркеты в единую систему, что позволит в конечном итоге потребителю приобретать продукты из любимого супермаркета в режиме online. Основные возможности данного продукта — обеспечение автоматического обновления актуальных цен, что позволит увеличить эффективность осуществления заказов в режиме online. Данная технология поддерживается всеми мобильными телефонами независимо от марки и модели.

Автор на данную программу получил свидетельство № DGU 04097.

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