Студентки IUT приняли участие в запуске конкурса Technovation Challenge

Группа студенток из Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) приняли участие в запуске международного конкурса Technovation Challenge в Узбекистане.

4 февраля во Дворце творчества молодёжи в Ташкенте прошла церемония открытия конкурса.

Организаторами конкурса выступают хокимият г. Ташкента, Комитет женщин г. Ташкента, Общественное движение молодёжи «Камолот», проект ПРООН «Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг», Университет Инха в г. Ташкенте, Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий Uzinfocom.

Отметим, что конкурс Technovation Challenge проводится в 78 странах мира с 2010 года. Technovation Challenge — конкурс технологических разработок, предназначенный исключительно для девушек от 15 до 18 лет.

Он предполагает создание женских команд, которым под руководством наставников и тренеров предстоит определить проблему, создать приложение, при помощи которого проблема может быть разрешена, кодировать приложение и создать компанию для запуска приложения на рынок.

Участие в программе поможет девушкам развить навыки критического мышления, предпринимательства и программирования, а также способность выявлять проблемы, разрабатывать и тестировать решения, работать в команде и общаться с разной аудиторией.

Команды должны будут сформулировать и представить свои идеи (при помощи видео презентаций), с которыми примут участие в региональных конкурсах. После представления всех проектов среди участников по всему миру будут отобраны десять финалистов для участия в завершающем этапе конкурса, который пройдет в Калифорнии (США).

В ходе запуска проекта участницы получили информацию о конкурсе. Участницы также сформировали команды, которые примут участие в конкурсе Technovation.

Источник: пресс-релиз компании