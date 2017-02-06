Впервые в Узбекистане пройдет международный конкурс Technovation Challenge

4 февраля во Дворце творчества молодежи состоялось мероприятие, посвященное пилотному запуску международного конкурса Technovation Challenge в Узбекистане. Данный конкурс проходит в 78 странах мира с 2010 года. Программа полностью бесплатна для участниц и осуществляется при поддержке Google, Yahoo, Adobe, Intel, Oracle, Dropbox. А с 2015 года Technovation проводится при участии UN и UN Women.

«Technovation Challenge» — крупнейший и наиболее продолжительный по времени конкурс технологических разработок, предназначенный исключительно для девушек от 15 до 18 лет. Он предполагает создание женских команд, которым под руководством наставников и тренеров предстоит определить проблему, создать приложение, при помощи которого проблема может быть разрешена, кодировать приложение и создать компанию для запуска приложения на рынок.

Участие в программе поможет девушкам развить навыки критического мышления, предпринимательства и программирования, а также способность выявлять проблемы, разрабатывать и тестировать решения, работать в команде и общаться с разной аудиторией. Команды должны будут сформулировать и представить свои идеи (при помощи видео презентаций), с которыми примут участие в региональных конкурсах. После представления всех проектов среди участников по всему миру будут отобраны десять финалистов для участия в завершающем этапе конкурса, который пройдет в Калифорнии.

Во время мероприятия было подробно рассказано о самой программе и графике работы. После выступлений организаторов и представителей Technovation в Узбекистане будут сформированы команды и закреплены наставники. А также состоится видеоконференция с участниками из Казахстана, занявшими третье место в конкурсе 2016 года, командой ComPote.

Около 120 участников (не считая родителей и менторов) пришли на мероприятие по запуску программы Technovation в Узбекистане.

Основным партнером программы Technovation Challenge в Узбекистане является Ассоциация поддержки детей и семей при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Организаторами конкурса также выступают хокимият г. Ташкент, Комитет женщин г. Ташкент, Общественное движение молодежи «Камолот», проект ПРООН «Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг», Университет Инха в Ташкенте, Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий Uzinfocom.

Сайт конкурса www.technovation.uz. Официальная страница в сети фейсбук https://www.facebook.com/Technovation.uz/