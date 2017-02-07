На ботов пришлось почти 52% интернет-трафика в 2016 году

Больше 50% интернет-трафика в 2016 году сгенерировали боты, таким образом вернув себе лидерство перед человеческим трафиком, который в 2015 году впервые превысил автоматизированный. К такому выводу пришли аналитики компании Imperva Incapsula, специализирующейся на онлайн-безопасности.

В своём исследовании Imperva Incapsula проанализировала более 16,7 млрд. визитов на 100 тысяч случайно выбранных доменов из клиентской сети компании за период с 9 августа по 6 ноября 2016 года.

В 2016 году на ботов пришлось 51,8% трафика, а на людей — 48,2%. При этом в 2015 году уровень человеческого трафик впервые за четыре года превысил уровень автоматизированного — 53% против 47%.

В Imperva Incapsula разделяют ботов на «хороших» и «плохих», на них пришлось 22,9% и 28,9% интернет-трафика соответственно. «Плохие» боты используются, например, для рассылки спама и DDos-атак на сайты, а «хорошие» — для анализа сайтов, сбора и обработки информации, сообщает vc.ru.

На долю «плохих ботов приходится около 30% интернет-трафика каждый год, отметили в компании. По подсчётам аналитиков, каждый третий посетитель сайта — вредоносный бот. Из них наиболее активны имитаторы, которые способны маскироваться под реальных пользователей и обходить защиту.

Специалисты Imperva Incapsula также сталкивались с использованием ботов для проведения DDoS-атак. Чаще всего злоумышленники использовали ботов Nitol, замаскированного под пользователя устаревшей версии Internet Explorer, и Cyclone, имитирующего поисковые боты, в основном Google и Baidu. Также в компании отметили появление нового DDoS-бота — Mirai, маскирующегося под пользователей Chrome или Safari.

В 2016 году специалисты Imperva Incapsula отследили 504 уникальных полезных ботов, 278 из которых генерировали по меньшей мере 1 тыс. посещений раз в сутки. Больше половины при этом демонстрировали рост активности, в то время как только 29,4% продемонстрировали её спад.

45 самых активных ботов, на которые приходится 84,2% трафика «хороших» ботов

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