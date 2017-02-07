Рекомендуемые сайты для молодёжи

На портале ZiyoNET есть раздел «Сайты» — это аннотированный список сайтов, рекомендуемых для молодёжи. Сайты отобраны сотрудниками Ресурсного Центра образовательной сети ZiyoNET с учётом полезности размещенной на них информации и отсутствия ссылок на некачественный контент.

Всего на начало февраля в списке предлагаются 1080 сайтов, размещенных как в нашем сегменте сети TAS-IX, так и во внешнем интернете.

Сайты можно просматривать, сортируя по количеству переходов на сайты из списка или по дате добавления сайта в список. Также есть возможность просматривать только сайты, размещенные в сети TAS-IX.

Каждый сайт снабжён краткой аннотацией, знакомящей с его содержанием.

Доступность сайтов и соответствие адресов содержанию периодически проверяется, список поддерживается в актуальном состоянии. Если заметите ошибку, сообщите, пожалуйста.

Также обращаемся ко всем посетителям с просьбой добавлять полезные, на ваш взгляд, сайты в общий список. Для этого есть специальная ссылка «Рекомендовать сайт», причём, надо предварительно авторизоваться через учётную запись на ID.UZ. После перехода по ссылке откроется форма для описания рекомендуемого сайта.

Сайты разбиты на 10 направлений. Самое популярное, «Образование», содержит 365 сайтов.

Все описания даны на двух языках и доступны в мобильной версии сайта.

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