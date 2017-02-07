Всемирный день радио отметят в Ташкенте
7 февраля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
В преддверии Всемирного Дня радио, который отмечается 13 февраля, в онлайн тренинг центре молодежного телекомплекса «Бунедкор» 7 февраля 2017 года состоятся съемки ток-шоу «Радио-это ты!». Организаторы: Национальная Ассоциация электронных СМИ Узбекистана и Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане.
Участниками станут — представители ЮНЕСКО в Узбекистане, популярные радиоведущие государственных и негосударственных радиостанций, директора, главные редакторы радиостанций, студенты факультета журналистики Национального университета Узбекистана, УзГУМя, ТУИТ (кафедра «Радио и телевидение»). Цель мероприятия – отметить значимую роль радио и рассказать о том, как оно помогает нам в повседневной жизни. В рамках ток-шоу будет продемонстрирован фильм о развитии радио в Узбекистане, состоится обмен мнениями и предложениями по вопросам развития качества радио вещания, а также всем участникам будет предоставлен «свободный микрофон».
Надо отметить, что с 2012 года ведет свою деятельность Радио информационный центр НАЭСМИ, который на сегодняшний день объединяет 15 негосударственных радиостанций страны. Ежедневно творческими сотрудниками РИЦ готовятся 4 информационные радио программы. Утренний дайджест «Узбекистан онлайн» на русском и узбекском языках, а также вечерний выпуск «Итоги дня» также на двух языках соответственно. Радио программы выходят в эфир всех участников проекта-15 радиостанций в одно и то же время, что в своем роде является уникальным информационным радио материалом. Проект содействует насыщению эфира негосударственных радиостанций-членов НАЭСМИ качественным информационным медиа контентом, в который входят новости, репортажи, включения с места событий, социальные опросы и другое.