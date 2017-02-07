Всемирный день радио отметят в Ташкенте

В преддверии Всемирного Дня радио, который отмечается 13 февраля, в онлайн тренинг центре молодежного телекомплекса «Бунедкор» 7 февраля 2017 года состоятся съемки ток-шоу «Радио-это ты!». Организаторы: Национальная Ассоциация электронных СМИ Узбекистана и Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане.

Участниками станут — представители ЮНЕСКО в Узбекистане, популярные радиоведущие государственных и негосударственных радиостанций, директора, главные редакторы радиостанций, студенты факультета журналистики Национального университета Узбекистана, УзГУМя, ТУИТ (кафедра «Радио и телевидение»). Цель мероприятия – отметить значимую роль радио и рассказать о том, как оно помогает нам в повседневной жизни. В рамках ток-шоу будет продемонстрирован фильм о развитии радио в Узбекистане, состоится обмен мнениями и предложениями по вопросам развития качества радио вещания, а также всем участникам будет предоставлен «свободный микрофон».

Надо отметить, что с 2012 года ведет свою деятельность Радио информационный центр НАЭСМИ, который на сегодняшний день объединяет 15 негосударственных радиостанций страны. Ежедневно творческими сотрудниками РИЦ готовятся 4 информационные радио программы. Утренний дайджест «Узбекистан онлайн» на русском и узбекском языках, а также вечерний выпуск «Итоги дня» также на двух языках соответственно. Радио программы выходят в эфир всех участников проекта-15 радиостанций в одно и то же время, что в своем роде является уникальным информационным радио материалом. Проект содействует насыщению эфира негосударственных радиостанций-членов НАЭСМИ качественным информационным медиа контентом, в который входят новости, репортажи, включения с места событий, социальные опросы и другое.

Для справки. Впервые Всемирный день радио отметили в 2012 году. Решение о его проведении приняла ЮНЕСКО в 2011 году. Дата проведения выбрана не случайно. 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций. Как говорят учредители праздника, он должен послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, — будь то крупные вещательные компании или одиночки-любители. ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио. В честь этого праздника уже сейчас во многих государствах, входящих в ЮНЕСКО, организуются разнообразные мероприятия с участием радиовещательных компаний. Также в этот день любому радиолюбителю не зазорно отправить как можно больше поздравительных радиограмм своим товарищам по увлечению во всем мире.

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