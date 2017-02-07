Встреча с компанией Ledokol Group

7 февраля в Центре “Электронное правительство” прошла официальная встреча с Дильшодом Музаффаровым, руководителем компании “Ledokol Group”. В ходе встречи были представлены новые проекты и предложения, разработанные компанией для государственных учреждений. Кроме того, была дана информация об удобных мобильных приложениях для пользователей, разрабатываемых компанией, и работах, проводимых по улучшению социальных сетей.

Со стороны компании были даны предложения по мониторингу общественного мнения о деятельности организации, мониторингу а анализу реакции общества на те или иные инициативы,, а также продвижению в сети Интернет как самих каналов коммуникации, так и отдельных статей, предстоящих событий и прочей необходимой информации.

В ходе данной встречи были решены вопросы о дальнейшем сотрудничестве Центра “Электронное правительство” с компанией “Ledokol Group”.

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