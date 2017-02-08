На портале СОВАЗ обсуждается проект Указа «О мерах по развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов»

На портале СОВАЗ (система обсуждения актов законодательства) опубликован для обсуждения проект Указа Президента Республики Узбекистан «Омерах по развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов».

Проектом указа, в целях формирования благоприятных условий для активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в отраслях экономики республики и повышения их конкурентоспособности, создания специальных организационных, экономических и социальных возможностей для развития экспорта предприятий отрасли, концентрации кадрового, научно-производственного и инвестиционно-финансового потенциала предусматривается:

1.Принять предложение Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Академии наук и Министерства экономики Республики Узбекистан о создании свободной экономической зоны «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий» (далее – СЭЗ ИЦИКТ) на территории Университета Инха в городе Ташкенте по адресу: г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Зиёлилар, 13а на период до 1 января 2030 года с возможностью последующего расширения территории и продления срока.

2.Определить основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ ИЦИКТ:

создание необходимых технических и финансово-экономических условий для стимулирования производства программных продуктов и программно-аппаратных комплексов, прежде всего ориентированных на экспорт, и для обеспечения потребности развития приоритетных отраслей экономики и социальной сферы республики;

привлечение инвестиций для реализации конкурентоспособных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения на внутреннем и внешних рынках;

формирование исследовательской инфраструктуры, привлекательной для постоянного притока в неё высококвалифицированных специалистов и поддержание благоприятной среды для развития их профессиональных навыков;

поддержка реализации проектов и инновационных идей предпринимателей и одаренной молодежи в области ИКТ;

расширение взаимодействия научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и субъектов предпринимательства путем реализации совместных проектов.

3.Установить, что:

в течение срока функционирования СЭЗ ИЦИКТ на ее участников распространяется особый валютный и налоговый режимы;

Административный совет СЭЗ ИЦИКТ осуществляет координацию деятельности СЭЗ ИЦИКТ, с предоставлением юридическим лицам статуса участника СЭЗ ИЦИКТ.

4.Установить упрощенный порядок налогообложения участников СЭЗ ИЦИКТ, а также их работников, в части осуществляемой ими деятельности в рамках СЭЗ ИЦИКТ, предусматривающий:

освобождение участников СЭЗ ИЦИКТ от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа на весь период функционирования СЭЗ ИЦИКТ;

уплату работниками участников СЭЗ ИЦИКТ по доходам получаемым по контрактам, зарегистрированным Дирекцией СЭЗ ИЦИКТ, налога на доходы физических лиц по ставке 7,5 процентов, а страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд по ставке 4,5 процентов.

5.Определить, что участники СЭЗ ИЦИКТ:

имеют право осуществлять в пределах своих поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) расчеты и платежи в иностранной валюте на территории республики, включая выдачу заработной платы работникам в наличном или безналичном виде и выплату дивидендов;

могут осуществлять экспорт работ и услуг, связанных с производством и сопровождением (обслуживанием) программного обеспечения, за иностранную валюту через онлайновые магазины в сети Интернет без наличия экспортного контракта;

освобождаются от обязательной продажи валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) производимых (выполняемых, оказываемых) ими в рамках деятельности в СЭЗ ИЦИКТ.

6.Освободить до 1 января 2030 года участников СЭЗ ИЦИКТ от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Республике Узбекистан по перечням, утверждаемым Административным советом СЭЗ ИЦИКТ.

7.Кабинету Министров Республики Узбекистан:

в месячный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий организацию деятельности СЭЗ ИЦИКТ, утверждение состава Административного совета СЭЗ ИЦИКТ для оперативного управления и осуществления функций государственного регулирования деятельности СЭЗ ИЦИКТ и совершенствование реализации проектов системы «электронное правительство».

в трехмесячный срок утвердить нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность СЭЗ ИЦИКТ.

Обсуждение проекта данного Указа будет проходить до 23 февраля 2017 года.

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в обсуждении и оставлять свои комментарии.

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