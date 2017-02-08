Объявление!

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан приглашает на работу специалистов в Отдел стратегического планирования развития ИКТ и конвергенции ИТ и в Департамент по стратегическому планированию и прогнозированию Центра развития системы “Электронное правительство”.

Основные требования к соискателям:

высшее образование по специальностям ИКТ, экономика, менежмент, финансы или управление;

на должность начальника отдела требуется опыт работы в сфере ИКТ, экономики, менеджмента, финансов или управления не менее 5 лет, на должность главного специалиста 3 года и 2 года на должность ведущего специалиста;

знание и понимание сферы ИКТ и менеджмента, опыт работы на административном и корпоративном управлении, имеющие качества инновационного подхода к решению задач и креативное мышление;

знание иностранного языка приветствуется.

Заинтересованным соискателям необходимо направить справку-объективку в Отдел кадров Министерства до 25 февраля 2017 г. по адресу: г.Ташкент, проспект А.Темура, д.4, или по электронной почте: HR@mitc.uz. Телефоны для справок: 2384143, 2384312, 2384116.

Порядок приема на работу на основании конкурса сотрудников в Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (word, 139 кб)

Правила этики и эстетики сотрудников Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (word, 89,0 кб)