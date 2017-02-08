Всемирному дню радио посвящается

7 февраля 2017 года в онлайн тренинг центре молодежного телекомплекса «Бунедкор» состоялись съемки ток-шоу «Мой голос» с говорящей темой «Радио — это ты!». Напомним, что 13 февраля празднуется Всемирный день радио. Этот совсем молодой праздник впервые отметили в 2012 году, а решение о его проведении ЮНЕСКО приняла в 2011 году. Дата проведения выбрана не случайно. Именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций.

Участниками ток-программы сталипредставители ЮНЕСКО в Узбекистане, популярные радиоведущие государственных и негосударственных радиостанций, директора, главные редакторы радиостанций, такие знаковые личности медиа сферы, как ведущая и журналист Шахноза Ганиева, известный диктор, народный артист Узбекистана Галина Мельникова, а также студенты факультета журналистики Национального университета Узбекистана, УзГУМя, ТУИТ (кафедра «Радио и телевидение»).

Сегодня, радио прочно вошло в нашу жизнь и, несмотря на мнение о том, что везде сущий интернет постепенно вытеснит как радио, так и ТВ сложно все-таки представить утреннюю поездку в такси без сопутствующих радио новостей. Вместе с этим популярность набирает и онлайн радио. Как отметили участники мероприятия радио – было и будет актуальным и сегодня, и завтра, и через 10 лет, так как оно доступно разным слоям населения – не требуются огромные затраты на его приобретение, также ФМ-волны можно слушать и в отдаленных сельских регионах страны. Оно одновременно является как источником получения оперативной информации, а также музыки и развлекательных программ.

Как отметила глава представительства ЮНЕСКО, Криста Пиккат, радио – важный элемент повседневной жизни. По всему миру в эти дни проходят ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню радио. Мы еще раз отмечаем и говорим о важности роли ФМ-волн в жизни человека. Это уникальный медиа сегмент, который несет как новости, так и музыку на любой вкус.

В рамках мероприятия был также продемонстрирован фильм о развитии радио в Узбекистане. И как отметила редактор радиостанции «Водий садоси» Феруза Бону, сегодня радио мир представляет большой спектр программ, которые могут угодить даже самому искушенному радиослушателю. Это не только новости, музыка и интерактивные радио передачи, но также программы аналитического характера по таким направлениям как культура и искусство, социальная сфера, спорт и другие.

По итогам обсуждений, глава представительства ЮНЕСКО Криста Пиккат вручила памятные подарки активным представителям радиовещания.

Стоит отметить, что с 2012 года ведет свою деятельность Радио информационный центр НАЭСМИ, который был создан по инициативе негосударственных радиостанций — членов ассоциации. На сегодняшний день РИЦ объединяет 15 негосударственных радиостанций страны. Ежедневно творческими сотрудниками центра готовятся 4 информационные радио программы. Утренний дайджест «Узбекистан онлайн» на русском и узбекском языках, а также вечерний выпуск «Итоги дня» также на двух языках соответственно. Радио программы выходят в эфир всех участников проекта-15 радиостанций в одно и то же время, что в своем роде является уникальным информационным радио материалом. Проект содействует насыщению эфира негосударственных радиостанций-членов НАЭСМИ качественным информационным медиа контентом, в который входят новости, репортажи, включения с места событий, социальные опросы и другое.

Кроме Всемирного дня радио поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля.

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