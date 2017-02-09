Cisco прогнозирует семикратный рост мобильной передачи данных за период 2016-2021 гг.

К 2021 г. больше жителей нашей планеты будут пользоваться мобильными телефонами (5,5 млрд), чем банковскими счетами (5,4 млрд), централизованным водоснабжением (5,3 млрд), и проводной связью (2,9 млрд). Такие данные приводятся в очередном выпуске отчета Cisco «Наглядный индекс развития сетевых технологий: глобальный прогноз по мобильному трафику на период 2016-2021 гг.» (Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2016 to 2021)).

Такие факторы, как уверенный рост числа пользователей мобильной связи, смартфонов, мобильного видео, подключений Интернета вещей (Internet of Things, IoT), а также рост скоростей передачи данных и потребления мобильного видео в ближайшие пять лет приведут к семикратному увеличению мобильного трафика.

Ключевые тенденции в России

5-кратный рост мобильного трафика данных в период 2016-2021 гг. (темпы роста вдвое превышают рост фиксированного IP-трафика).

Пользователи мобильной связи: в 2016 г. мобильной связью пользовалось 85% населения, в 2021 г. этот показатель составит 88%.

Мобильное видео: к 2021 г. в России на долю видео будет приходиться 78% мобильного трафика данных (на конец 2016 г. этот показатель составлял 59%).

К 2021 г. на долю смартфонов будет приходиться 86% всего мобильного трафика.

За период 2016-2021 гг. трафик 4G вырастет в 12 раз, и к 2021 г. его доля составит 89,7% всего мобильного трафика данных (на конец 2016 г. этот показатель составлял около 38%).

К 2021 г. облачные приложения будут генерировать 91% всего мобильного трафика данных (на конец 2016 г. этот показатель составлял 84%).

За период 2016-2021 гг. межмашинный трафик (M2M) вырастет в 15 раз и к 2021 г. составит 4% всего мобильного трафика данных.

К 2021 г. число носимых устройств достигнет 31,7 млн. Из них почти 2 млн будут оснащены встроенными средствами сотовой связи.

По прогнозам Cisco, к 2021 г. мобильный трафик данных достигнет следующих показателей:

доля мобильного трафик данных составит 20% всего IP-трафика (в 2016 г. этот показатель составлял лишь 8%);

(в 2016 г. этот показатель составлял лишь 8%); на душу населения будет приходиться 1,5 мобильных устройства , около 12 млрд устройств, подключенных к мобильным сетям, включая модули межмашинной связи (показатели 2016 г. — 8 млрд устройств и 1,1 устр. на душу населения);

будет приходиться , около 12 млрд устройств, подключенных к мобильным сетям, включая модули межмашинной связи (показатели 2016 г. — 8 млрд устройств и 1,1 устр. на душу населения); скорость мобильных подключений увеличится втрое и к 2021 г. достигнет 20,4 Мбит/с (показатель 2016 г. — 6,8 Мбит/с) ;

; M2M-соединения будут представлять 29% (3,3 млрд) всех мобильных подключений (показатель 2016 г. — 5% (780 млн)). С распространением IoT-приложений в потребительском и бизнес-сегментах M2M станет самым быстрорастущим типом мобильного соединения;

(показатель 2016 г. — 5% (780 млн)). С распространением IoT-приложений в потребительском и бизнес-сегментах M2M станет самым быстрорастущим типом мобильного соединения; на долю 4G к 2021 г. будет приходиться 58% всех мобильных соединений (в 2016 г. — 26%) и 79% всего мобильного трафика передачи данных;

(в 2016 г. 26%) и 79% всего мобильного трафика передачи данных; общее число смартфонов, включая смаршеты, достигнет 6,2 млрд и превысит половину всех устройств и подключений (показатель 2016 г. —3,6 млрд).

Лавинообразный рост мобильных приложений и распространение мобильной связи стимулируют рост технологий 4G, за которыми вскоре последуют и технологии поколения 5G. Cisco и другие представители отрасли считают, что крупномасштабное развертывание инфраструктур 5G можно ожидать к 2020 г. Новые скорости, низкая задержка и функции динамического конфигурирования, которые ожидаются в сетях 5G, нужны мобильным операторам не только для удовлетворения возросших запросов пользователей, но и для того, чтобы соответствовать новым сервисным трендам в мобильном, жилом и бизнес-секторах. По прогнозам Cisco, к 2021 г. на сервисы 5G будет приходиться 1,5% совокупного мобильного трафика данных, в среднем одно соединение 5G будет генерировать в 4,7 раза больше трафика, чем соединение 4G, и в 10,7 раз больше, чем соединение 3G.

«С распространением Интернета вещей, мобильных видеотрансляций, приложений виртуальной и дополненной реальности, появлением инновационных видов сервисов как в бизнесе, так и в потребительском секторе, технологии 5G будут приобретать все большее значение не только для мобильной связи, но и для сетей в целом, — считает Дуг Уэбстер (Doug Webster), вице-президент компании Cisco по маркетингу продуктов и решений для сервис-провайдеров. — Как следствие, потребуются более масштабные, всесторонние архитектурные преобразования, включающие программируемость и автоматизацию, которые обеспечат поддержку функционала 5G и позволят удовлетворить имеющийся спрос и учесть грядущие перспективы».

Ключевые прогнозы и тенденции в сфере мобильного трафика

Рост глобального трафика ЦОД К 2021 г. глобальный трафик мобильной передачи данных достигнет 49 эксабайт в месяц, или 587 эксабайт в год.

Эквивалент прогнозируемого годового прироста (587 эксабайт в год): это в 122 раза больше, чем весь глобальный мобильный трафик, сгенерированный всего 10 лет назад, в 2011 г.; это 131 трлн изображений (например, MMS).



Ускоренный рост мобильных видеотрансляций

Мобильная передача видео за период 2016-2021 гг. вырастет в 8,7 раза и достигнет самых высоких темпов роста среди всех мобильных приложений. К 2021 г. на долю мобильного видео придется 78% всего мобильного трафика.

Объем мобильных видеотрансляций за указанный период вырастет в 39 раз. К 2021 г. на их долю придется 5% всего мобильного трафика.

Рост виртуальной и дополненной реальности

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) это погружение пользователей в имитируемую среду, дополненная реальность (Augmented Reality, AR) представляет собой технологический оверлей на реальной картине мира.

VR-приложения способствуют распространению таких носимых устройств, как, например, шлемы (VR headset). За рассматриваемый период их число вырастет пятикратно, с 18 до почти 100 млн.

Глобальный VR-трафик увеличится в 11 раз, с 13,3 петабайт (Пбайт) в месяц в 2016 до 140 Пбайт в месяц в 2021 г.

Глобальный AR-трафик увеличится в 7 раз, с 3 Пбайт в месяц в 2016 до 21 Пбайт в месяц в 2021 г.

Подключенные носимые устройства стимулируют рост межмашинных соединений

По оценкам Cisco, число носимых устройств в мире вырастет почти в три раза и достигнет 929 млн (в 2016 г. — 325 млн).

Число носимых устройств с встроенной поддержкой сотовой связи к 2021 г. достигнет 69 млн (2016 г. — 11 млн).

Выгрузка мобильного трафика данных в сети Wi-Fi

В 2016 г. выгружалось 60% совокупного мобильного трафика данных, к 2021 г. этот показатель достигнет 63%.

В 2016 г. объем ежемесячно выгружаемого трафика (10,7 эксабайт) превысил ежемесячный объем мобильного/сотового трафика (7,2 эксабайт).

Число публичных точек доступа Wi-Fi (включая домашние) вырастет в 6 раз и достигнет 541,6 млн (в 2016 г. их было 94,0 млн).

К 2020 г. доля совокупного Wi-Fi трафика мобильных и Wi-Fi-устройств достигнет почти половины (49%) всего IP-трафика (в 2015 г. — 42%).

Прогнозы роста мобильного трафика передачи данных по регионам (2016 – 2021 гг.)

Ближний Восток и Африка: рост в 12 раз (2016 — 7,3 эксабайт/год, 2021 — 88,4 эксабайт/год). Азиатско-Тихоокеанский регион: рост в 7 раз (2016 — 37,3 эксабайт/год, 2021 — 274,2 эксабайт/год). Латинская Америка: рост в 6 раз (2016 — 5,4 эксабайт/год, 2021 — 34,8 эксабайт/год). Центральная и Восточная Европа: рост в 6 раз (2016 — 11,1 эксабайт/год, 2021 — 63,0 эксабайт/год). Западная Европа: рост в 6 раз (2016 — 8,8 эксабайт/год, 2021 — 50,3 эксабайт/год). Северная Америка: рост в 5 раз (2016 — 16,9 эксабайт/год, 2021 — 76,8 эксабайт/год).

Методология прогнозирования

При составлении упомянутого отчета Cisco® VNI Global Mobile Data Traffic Forecast (2016‑2021) использовались прогнозы независимых аналитиков и исследования реального трафика мобильной передачи данных. На этой основе строились собственные оценки Cisco по распространению мобильных приложений, минутам и скорости передачи. В прогнозах и результатах отчета учитывались и такие ключевые факторы, как скорость широкополосной мобильной передачи и вычислительная мощность устройств. Подробное описание методологии приводится в тексте отчета.

Источник: пресс-релиз компании