Как прошло мероприятие по запуску программы Technovation Challenge в Узбекистане

Вот и состоялся запуск нашей программы. В субботу, 4 февраля, во Дворце творчества молодежи собралось более 200 человек: молодые девушки-участницы, их родители, наши наставники и представители СМИ.

С приветственной речью выступила Председатель Ассоциации поддержки детей и семей, Юсупова Инкилоб Турсуновна. Поблагодарив всех присутствующих, она отметила, что программа Technovation реализуется в Узбекистане первый раз, и это хорошая возможность помочь девочкам подготовиться к взрослой жизни.

«Цель программы — чтобы наши девочки, из Узбекистана, в будущем нашли свое место, чтобы владели всеми новыми навыками и технологиями и были достойны своей семьи и своего государства. Ведь на данный момент девочек, учащихся по направлению ИКТ очень мало и мы надеемся, что данная программа подтолкнет и других девочек поступать на технические специальности», — отметила Инкилоб Турсуновна.

Представитель молодежного движения «Камолот» заметил, что первый раз проходит мероприятие такого формата, привлекая девушек, которые обучаются на технических специальностях. Молодежное движение будет всеми силами способствовать и помогать реализации данной программы с февраля по март.

Учитывая опыт девушек из Казахстана, которые в первый раз приняли участие в Technovation Challenge в 2016 году и заняли сразу 3-е место, у наших девушки есть реальная возможность показать себя.

Основной целью программы является повышение интереса девушек и их родителей к техническим сферам. На сегодня, согласно Порталу открытых данных Узбекистана (data.gov.uz), в ведущих технических ВУЗах доля девушек составляет всего 16-22%. Программа Technovation в Узбекистане ставит перед собой такие задачи, как содействие социальной адаптации девушек, развитие IT и предпринимательских навыков, повышение конкурентоспособности девушек на рынке труда, а также возможности полной, частичной или гибкой занятости.

Программа реализуется с января по май и учебная часть разделена на 12 недель, в рамках которой запланированы семинары и тренинги от ведущих специалистов, как местных, так и зарубежных, в области программирования, бизнеса и инноваций, маркетинга, дизайн-мышления, лидерства, искусства презентаций и питча. Программа также внедряет такое понятие как менторство. Наши менторы — это и IT-специалисты, преподаватели информатики, предприниматели, журналисты, маркетологи, а также студенты старших курсов ведущих университетов, таких как Университет Инха в Ташкенте, УМЭД.

Ожидается, что большинство участниц Technovation проявят интерес к компьютерным технологиям, предпринимательству и бизнес-лидерству, что девушки продолжат обучение на курсах по компьютерным технологиям, а менторы улучшат свои технические и предпринимательские навыки, а также приобретут навыки наставничества.

Так как тематика конкурса непосредственная связана c новой повесткой дня в области устойчивого развития после 2015 года, утвержденной главами государств и правительств в ходе Саммита ООН по устойчивому развитию на 70-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, аналитик ПРООН в Узбекистане Матлюба Умурзакова рассказала о 17 Целях устойчивого развития (ЦУР) и почему именно эти цели были определены, а также отметила, что только участие каждого человека поможет их достигнуть.

Цели устойчивого развития пришли на смену Целям развития тысячелетия, которые действовали с 2000 по 2015 годы. Предыдущие цели были направлены, прежде всего, на решение социальных задач в развивающихся странах, в то время как новые цели устойчивого развития будут распространяться на весь мир. Они подразумевают взаимосвязь основных элементов устойчивого развития — экономического роста, социальной интеграции и защиты окружающей среды.

В дополнение к презентации был показан интересный видеоролик, который визуально продемонстрировал нынешнюю проблематику и как поставленные 17 целей могут решить проблемы человечества. Как было отмечено, необходим ПЛАН, а ЦУР это план действий для всего человечества.

На мероприятии также выступили менторы, чтобы рассказать о своих успехах, вдохновить девушек на участие в конкурсе, заинтересовать информационными технологиями. Наставники будут рады поделиться с участницами своим профессиональным опытом.

Источник