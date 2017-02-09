Мининфоком провел выездной прием граждан Юнусабадского района столицы

7 февраля в Юнусабадском районе Ташкента прошел выездной прием граждан руководством Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. В приеме граждан приняли участие более 150 жителей Юнусабадского района столицы.

Основными темами обсуждения стали состояние и развитие телекоммуникационных услуг, а именно состояние качества предоставляемых услуг телефонной, почтовой, мобильной связи и интернет-услуг.

В ходе приема, жители района рассказали о своих проблемах и конкретных вопросах, которые необходимо решить для улучшения качества оказываемых услуг в сфере ИКТ. Жители также высказали свои пожелания и рекомендации по улучшению работы в данной сфере.

Граждане, принимавшие участие в выездном приёме, выразили уверенность в том, что такие мероприятия очень полезны и конструктивны, и их необходимо проводить на регулярной основе.

По итогам встречи по всем поднятым проблемам, обращениям и пожеланиями, высказанными гражданами, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций будут приняты необходимые меры и конкретные решения.

По многим обращениям граждан сотрудникам предприятий отрасли прямо во время приёма были даны конкретные поручения.

Выездные приемы граждан проводятся в соответствии с графиком выездных приемов руководства Министерства, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан 6 января 2017 года.

Источник