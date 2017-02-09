На узлах связи и в махаллях проходят выездные приёмы граждан

В рамках «Года диалога с народом и интересов человека» руководством филиалов и узлов связи АК «Узбектелеком» повсеместно проводятся выездные приёмы граждан.

Так, например, только филиалом «ТШТТ» АК «Узбектелеком» проведено несколько приёмов граждан в январе 2017 года.

Выездной приём граждан руководством Центрального телефонного узла связи г. Ташкента (ЭАТС-221/224) жителей махалли “Катта Хасанбой”.

Выездной приём граждан руководством Чиланзарского телефонного узла связи г.Ташкента (ЭАТС-274/275) и жителей махалли “Хирмонтепа”.

Выездной приём граждан руководством Чиланзарского телефонного узла связи г.Ташкента (ЭАТС-274/275) и жителей махалли “Кухна Чопонота”.

Выездной приём граждан руководством Чиланзарского телефонного узла связи г.Ташкента (ЭАТС-273/278) и жителей махалли “2-Чарх камолон”.

Специалисты компании во время выездных приёмов граждан рассказывают о новых видах услуг внедряемых для удобства абоентов. В частности о технологии GPON , которая посредством оптоволоконного соединения позволяет оказывать качественные услуги широкополосного доступа в сеть Интернет.

В ходе приема, жители махаллей рассказывают о своих проблемах и конкретных вопросах, которые необходимо решить для улучшения качества оказываемых услуг. Жители также высказали свои пожелания и рекомендации по улучшению работы связистов.

По итогам выездных приёмов по всем поднятым гражданами проблемам, обращениям и пожеланиям, руководителями узлов связи на местах принимаются необходимые меры и конкретные решения.

Выездные приёмы граждан руководством филиалов и узлов связи будут проводиться регулярно по всем регионам Узбекистана.

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