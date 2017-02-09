Награждены лучшие студенты Университета Инха в г. Ташкенте

В Университете Инха в г. Ташкенте 7 февраля 2017 года прошла церемония награждения лучших студентов университета по итогам первого семестра 2016-2017 учебного года.

По итогам каждого семестра Университет Инха в г. Ташкенте определяет 10 лучших студентов из каждого курса, которые получили высокие баллы по итоговым экзаменам и показали себя с наилучшей стороны во время учёбы. Эти студенты освобождаются от оплаты обучения на 100% или частично на один семестр.

Также студенты с успеваемостью 3,5 балла или выше включаются так называемый Deans’ List (Список деканов).

В ходе церемонии были названы лучшие студенты Университета Инха в г. Ташкенте по итогам прошлого семестра. В общей сложности были награждены 36 студентов — 16 первокурсников, 10 второкурсников и 10 третьекурсников.

В рамках мероприятия также были награждены студенты Кобилжон Тошназаров и Рашид Тожибоев, которые стали лауреатами стипендии от Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Они будут получать данную стипендию в течение одного академического года.

Специальная стипендия Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций вручается одарённым студентам ВУЗов отрасли для их поощрения и стимулирования и за успехи в учёбе и общественной жизни, а также в научных исследованиях.

Это мероприятие направлено на повышение интереса студентов на получение знаний и развитию здоровой конкуренции среди них.

Источник: пресс-релиз