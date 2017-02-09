QR-код вместо терминала, смартфон вместо карты

«UZCARD» развивает систему оплаты посредством QR-кода. Как сообщают специалисты Единого Общереспубликанского Процессингового Центра, новшество можно опробовать в торгово-сервисных предприятиях, которые внедрили механизм оплаты посредством QR-кода.

В целях осуществления постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на период 2016-2018 годы», утвержденной, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 декабря 2015 года, а также с целью расширения онлайн-возможностей финансовых услуг Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр внедрил новую систему оплаты через QR-код, без использования торгового терминала.

Что такое QR-код?

В последнее время вы, наверняка, замечали черно-белое изображение квадрата со сбивчиво расположенными внутри его фигурками: прямоугольниками и квадратиками. Эти небольшие по величине квадраты можно встретить на этикетках товаров, квитанциях оплаты за коммунальные платежи или на страницах сайтов. QR-код, с английского языка quick response – быстрый отклик. Это двумерный штрих-код, применяемый для визуального кодирования информации, все активнее применяется в различных сферах.

Для чего нужен QR-код?

Этот вопрос преследует каждого, кто еще не успел оценить прелести его использования. Основной принцип QR-кода в том, что он может работать как гиперссылка. Это особенно удобно, когда необходимо сообщить большое количество информации или упростить ее использование. QR-код картинки способны облегчить процесс выбора продукта или услуги, ведь в небольшом квадратике на упаковке или рекламном плакате может содержаться до 4296 символов, вмещающих сведения, которые неудобно или дорого размещать в текстовом виде. Он оптимизируют и коммуникационный процесс – например, в значке на визитке часто зашифрован телефонный номер, который может быть одним нажатием кнопки добавлен в список контактов. Также при помощи QR-кодов можно перейти по ссылке, отправить электронное письмо, смс, узнать координаты места – и многое другое.

Как с его помощью можно совершать платежи?

Идея QR-проекта Единого Общереспубликанского Процессингового Центра такова: привязать банковскую платежную карту к приложению на смартфоне, а потом использовать это приложение для расчетов в торговых точках. Такой способ оплаты, как для продавца, так и для покупателя, удобнее, чем привычная оплата пластиковой банковской картой. Например, продавцу не нужен будет торговый терминал для приёма карт. А у покупателя будет возможность отказаться от кошелька с картами, которые заменит смартфон. Также повысится уровень безопасности карточных данных: не нужно передавать карту продавцу или вносить ее реквизиты на сайтах в Интернете. Использование QR-кодов в повседневной жизни открывает новые возможности, создавая еще одну связь между виртуальным миром и реальностью.

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