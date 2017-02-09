Студенты IUT примут участие в летней школе в Университета Инха в Республике Корея

Десять студентов Университета Инха в г. Ташкенте получат шанс принять участие в летней школе Университета Инха в Республике Корея.

Напомним, что Университет Инха в Республике Корея ежегодно проводит летнюю школу для студентов со всего мира. В ходе летней школы студенты получают знания по разным дисциплинам, а также имеют возможность познакомится с культурными и туристическими достопримечательностями Республики Корея.

Как и прошлые годы, Университет Инха в Республике Корея предоставляет возможность 10 активным и талантливым студентам Университета Инха в г. Ташкенте посетить летнюю школу на безвозмездной основе. При этом другие студенты Университета Инха в г. Ташкенте, изъявившие принять участие в летней школе могут самостоятельно подать документы с условием оплаты стоимости программы.

Университет Инха в г. Ташкенте объявил конкурсы для выявления 10 активных и талантливых студентов. Победители данных конкурсов получат путёвки в летнюю школу в Университете Инха.

Студенты смогут принят участие в 5 конкурсах для получения шанса принять участие в летней школе Университета Инха в Республике Корея.

Конкурсы IUT:

Конкурс по разработке решений на базе оптимальных технологий

Конкурс по разработке систем по управлению процессами образования и работы с данными по студентам

Конкурс по разработке атрибутики и гимна IUT

Конкурс по инициативам девушек в ИКТ

Конкурс на лучший бизнес-план технологического стартапа

Надеемся, что данные конкурсы дадут возможность в дальнейшей мотивации студентов для работы над собой и для достижения ими высоких результатов в будущем.

Источник: пресс-релиз