В Узбекистане принимаются меры по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 8 февраля подписал Постановление «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства». Предлагаем нашим читателям официальный комментарий в данному Постановлению.

КОММЕНТАРИЙ

к постановлению Президента Республики Узбекистан

«О мерах по коренному совершенствованию системы

распространения актов законодательства»

Эффективность и результативность принимаемых законов и иных нормативно-правовых актов, прежде всего, зависит от обеспечения своевременного доведения их сути и значения до исполнителей, адресатов правовых норм, а также широких слоев населения и предпринимательских структур.

За годы независимости в стране были реализованы значительные мероприятия, направленные на повышение эффективности работы по распространению законов и иных нормативно-правовых актов, организации опубликования, размещения текстов нормативно-правовых актов в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан на сайте www.lex.uz .

Вместе с тем критический анализ действующей системы распространения правовой информации и проведения правовой пропаганды указал на наличие определенных недостатков в этой сфере.

В частности, отсутствовал единый механизм и порядок распространения актов законодательства, включая официальную рассылку, нормативно-правовые акты опубликовались без комментариев, концепций и других справочных материалов, не были определены меры по эффективной координации деятельности государственных органов по правовой пропаганде.

В целях коренного совершенствования системы распространения нормативно-правовых актов, повышения качества правового информирования исполнителей и населения о сути и значении законодательства принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства».

Данным постановлением предусматривается установление единого порядка распространения нормативно-правовых актов, определение принципиально новых подходов в данной сфере, закрепление механизмов организации исполнения вновь принимаемых законов и разъяснения среди населения их сути и значения.

Определены единый порядок и сроки официальной рассылки в государственные органы и другие организации вновь принятых законов, решений Президента Республики Узбекистан и иных актов законодательства непосредственно для исполнения и применения на практике.

Необходимо отметить, что отныне государственные органы, ответственные за организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения их сути и значения, будут указываться в текстах проектов законов, вносимых в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Данный механизм способствует обеспечению эффективного и своевременного исполнения вновь принимаемых законов.

Ответственные государственные органы и организации, на которых возложен контроль, после подписания нормативно-правового акта в обязательном порядке будут утверждать план мероприятий по исполнению, доведению до исполнителей и разъяснению среди населения его сути и значения.

Еще одним нововведением является обеспечение доступа к информационно-аналитическим материалам нормативно-правовых актов, подготовленных в ходе их разработки. Правовая пропаганда сути и значения принятых актов законодательства отныне будет осуществляться с учетом этих информационно-аналитических материалов, что позволит лучше передать их суть и значение, повысить качество правовой культуры и правового сознания населения.

К примеру, пояснительная записка, в которой содержится краткая информация об основаниях разработки проекта нормативно-правового акта, его значении, ожидаемых результатах от его принятия, а также сопоставительные таблицы по вносимым в законодательство изменениям и дополнениям, также будут опубликованы в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.

Еще одним важным моментом является то, что Министерство юстиции Республики Узбекистан определяется уполномоченным органом, осуществляющим координацию и контроль за деятельностью государственных органов и организаций по распространению нормативно-правовых актов.

Также постановлением утверждается Схема распространения актов законодательства, разъяснения исполнителям и населению их сути и значения, где подробно описывается порядок и сроки распространения актов законодательства.

Так, на Министерство юстиции Республики Узбекистан возлагается своевременное доведение до всех государственных органов и организаций нормативно-правовых актов. Отныне все нормативно-правовые акты в течение одного дня с момента их принятия направляются в электронном и бумажном виде в Министерство юстиции, которое в однодневный срок обеспечивает их доведение до всех государственных органов и организаций в электронной форме по перечню, определяемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Параллельно Министерство юстиции обеспечивает размещение текстов вновь принятых нормативно-правовых актов в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан на сайте lex.uz в течение одного дня и их публикацию в «Собрание законодательства Республики Узбекистан» на еженедельной основе.

В целях качественного и эффективного разъяснения населению сути и значения законов предусматриваются осуществление правовой пропаганды и разъяснительной работы ответственными государственными органами путем разработки и реализации медиа-планов, создания групп правовой пропаганды, организации цикла теле- и радиопередач, размещения статей, информационных материалов в СМИ и др.

Кроме того, постановлением утверждается новый состав Межведомственного совета по координации работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению и образуются его территориальные комиссии с включением в их состав представителей правоохранительных органов, судов, органов государственного управления, образовательных учреждений и иных организаций.

В целях усиления роли представительных органов в данной сфере вводится в практику ежегодный отчет Министерства юстиции Республики Узбекистан и управлений юстиции в сфере распространения нормативно-правовых актов перед Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кенгашами народных депутатов.

Постановление предусматривает разработку проекта Закона «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», определяющего действенные механизмы распространения нормативно-правовых актов, в том числе обязательное распространение правовой информации в образовательных, информационно-библиотечных учреждениях, органах самоуправления граждан; порядок осуществления мер по разъяснению сути и значения нормативно-правовых актов при активном привлечении органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества; полномочия и ответственность палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров, Министерства юстиции Республики Узбекистан, других государственных органов в данной сфере.

Также намечены меры по совершенствованию Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан, в том числе создание банка данных наиболее востребованных текстов нормативно-правовых актов на английском языке.

Реализация данного постановления послужит кардинальному совершенствованию системы распространения правовой информации с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, повышению качества правового информирования исполнителей и населения о сути и значении законодательства.

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