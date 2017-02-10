Количество доменов достигло 31 000
10 февраля 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: ,
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Сегодня, 10 февраля, количество зарегистрированных доменов в доменной зоне .UZ превысило 31 000. Напомним, что 30 000 были отмечены в ноябре 2016 года, 29 000 были пройдены 26 августа, 28 000 достигли 9 июня, 27 000 прошли 8 апреля, а 26 000 были отмечены 11 февраля.

Для аналитиков, отслеживающих динамику роста доменов и для собирателей истории Узнета, данные о росте числа доменов за последние шесть лет можно посмотреть в виде таблицы.

Количество доменов Дата
10 000 Февраль 2010
11 000 Декабрь 2010
13 000 Ноябрь 2011
14 000 Март 2012
15 000 Июль 2012
16 000 Февраль 2013
17 000 Октябрь 2013
18 000 Июнь 2014
19 000 Ноябрь 2014
20 000 Февраль 2015
21 000 Апрель 2015
22 000 Июль 2015
23 000 Август 2015
24 000 Октябрь 2015
25 000 Декабрь 2015
26 000 Февраль 2016
27 000 Апрель 2016
28 000 Июнь 2016
29 000 Август 2016
30 000 Ноябрь 2016
31 000 Февраль 2017

                                 
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