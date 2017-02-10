Количество доменов достигло 31 000
10 февраля 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: Интернет и сети, Узнет
Автор: Редакция журнала.
Сегодня, 10 февраля, количество зарегистрированных доменов в доменной зоне .UZ превысило 31 000. Напомним, что 30 000 были отмечены в ноябре 2016 года, 29 000 были пройдены 26 августа, 28 000 достигли 9 июня, 27 000 прошли 8 апреля, а 26 000 были отмечены 11 февраля.
Для аналитиков, отслеживающих динамику роста доменов и для собирателей истории Узнета, данные о росте числа доменов за последние шесть лет можно посмотреть в виде таблицы.
|Количество доменов
|Дата
|10 000
|Февраль 2010
|11 000
|Декабрь 2010
|13 000
|Ноябрь 2011
|14 000
|Март 2012
|15 000
|Июль 2012
|16 000
|Февраль 2013
|17 000
|Октябрь 2013
|18 000
|Июнь 2014
|19 000
|Ноябрь 2014
|20 000
|Февраль 2015
|21 000
|Апрель 2015
|22 000
|Июль 2015
|23 000
|Август 2015
|24 000
|Октябрь 2015
|25 000
|Декабрь 2015
|26 000
|Февраль 2016
|27 000
|Апрель 2016
|28 000
|Июнь 2016
|29 000
|Август 2016
|30 000
|Ноябрь 2016
|31 000
|Февраль 2017
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