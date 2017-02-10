Количество доменов достигло 31 000

Сегодня, 10 февраля, количество зарегистрированных доменов в доменной зоне .UZ превысило 31 000. Напомним, что 30 000 были отмечены в ноябре 2016 года, 29 000 были пройдены 26 августа, 28 000 достигли 9 июня, 27 000 прошли 8 апреля, а 26 000 были отмечены 11 февраля.

Для аналитиков, отслеживающих динамику роста доменов и для собирателей истории Узнета, данные о росте числа доменов за последние шесть лет можно посмотреть в виде таблицы.

Количество доменов Дата 10 000 Февраль 2010 11 000 Декабрь 2010 13 000 Ноябрь 2011 14 000 Март 2012 15 000 Июль 2012 16 000 Февраль 2013 17 000 Октябрь 2013 18 000 Июнь 2014 19 000 Ноябрь 2014 20 000 Февраль 2015 21 000 Апрель 2015 22 000 Июль 2015 23 000 Август 2015 24 000 Октябрь 2015 25 000 Декабрь 2015 26 000 Февраль 2016 27 000 Апрель 2016 28 000 Июнь 2016 29 000 Август 2016 30 000 Ноябрь 2016 31 000 Февраль 2017



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