Посол Пакистана посетил IUT

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Риаз Хусаин Бухари 8 февраля 2017 года посетил Университет Инха в г. Ташкенте (IUT).

Данный визит главы дипломатической миссии Пакистана в Ташкенте был направлен на ознакомление с деятельностью IUT и обсуждение вопросов по налаживанию сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

Его Превосходительство господин Посол был принят Ректором Университета Сарваром Бабаходжаевым и Первым проректором Чо Ву Сугом.

В ходе встречи представители IUT рассказали о деятельности учебного заведения по подготовке кадров в сфере ИКТ и логистики, а также об усилиях вуза в сфере установления сотрудничества с представителями разных отраслей экономики и учебными заведениями.

Гость ознакомился с созданными условиями для студентов и профессорско-преподавательского состава.

Риаз Хусаин Бухари дал высокую оценку академическому процессу и техническому оснащению Университета Инха в г. Ташкенте.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества между вузами Узбекистана и Пакистана.

Источник: www.inha.uz