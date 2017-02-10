Реформирована система государственной регистрации бизнеса

Согласно Правительственному решению от 9 февраля 2017 года № 66 о мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года №ПП–2646, направленного на совершенствование системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, установлен концептуально новый порядок регистрации субъектов предпринимательства – юридических и физических лиц.

Совместный проект Торгово-промышленной палаты Узбекистана и ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)», принявший участие в подготовке вышеуказанного Правительственного решения, рассказывает о том, что изменится с введением нового механизма регистрации бизнеса.

Итак, с апреля 2017 года вносятся изменения, а также признаются утратившими силу 62 нормативно-правовых акта, регулирующих процедуру государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства путем утверждения единого документа, детально раскрывающего механизм регистрации бизнеса.

С февраля центры «одно окно» определены единым регистрирующим органом для всех субъектов предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро. Функции Государственного комитета по статистике по резервированию фирменного наименования, Государственного налогового комитета по регистрации индивидуальных предпринимателей, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, а также Министерства юстиции по регистрации предприятий с иностранными инвестициями, страховщиков и страховых брокеров, аудиторских организаций, организаций налоговых консультантов, бирж, ломбардов, инвестиционных фондов, рынков и иных субъектов предпринимательства передаются 194 центрам «одно окно».

С апреля 2017 года регистрация бизнеса будет осуществляться в режиме реального времени в течение 30 минут с момента направления заявления, за исключением двух случаев – увеличения уставного фонда и перехода доли (вклада) учредителей, регистрация которых будет осуществляться в течение 16 рабочих часов.

Заявление на государственную регистрацию, а также перерегистрацию бизнеса можно будет подавать одним из двух способов – через автоматизированную систему регистрации, функционирующую в режиме 24/7, интегрированную в my.gov.uz, либо в случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет – обратившись по месту регистрации явочно в центры «одно окно», функционирующих во всех районах и городах республики с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерывов на обед.

При регистрации юридического лица (коммерческой организации) количество представляемых документов сокращено с 6 до 2, т.е. необходимы только заявление и учредительные документы (за исключением случаев слияния, разделения и выделения, при которых необходимо также представить отсканированный передаточный акт или разделительный баланс), для индивидуальных предпринимателей (ИП) количество необходимых документов сокращено с 7 до 1, т.е. необходимо будет представить только заявление.

Важно отметить, что процедура регистрации через Единый портал – my.gov.uz, посредством автоматизированной системы, имеет ряд преимуществ по сравнению с явочным обращением. В частности, во-первых, отсутствует необходимость представления в регистрирующий орган оригиналов документов в бумажной форме, что освобождает заявителей от необходимости физического посещения регистрирующего органа, а также кассы банка для оплаты государственной пошлины за регистрацию, что также снижает косвенные расходы заявителей, во-вторых, ставка государственной пошлины за регистрацию, включая перерегистрацию бизнеса, при подаче документов через Интернет, установлена в два раза ниже, чем в случае явочного обращения, в-третьих, начать, приостановить или возобновить оформление и подачу документов для регистрации бизнеса можно в любое удобное для заявителя время.

Важное удобство – запрос на регистрацию будет заполняться онлайн преимущественно путем выбора заявителем сведений из выпадающего меню, включая автоматическую проверку выбираемого фирменного наименования, что исключит неточности, стандартизирует представляемые данные и упростит их обработку. Также, для регистрации бизнеса не требуется подписание документов электронной цифровой подписью, при этом гражданам Узбекистана необходимо удаленно зарегистрироваться на Едином портале одним из указанных в нем способов. По желанию заявителей можно использовать типовые формы учредительных документов, которые автоматизированная система генерируют исходя из сведений, указываемых в заявлении либо приложить к заявлению отсканированные учредительные документы, подготовленные заявителем самостоятельно. Впервые становится возможным оплачивать государственные пошлины через действующие в республике электронные платежные системы, при этом с заявителя будет удерживаться 1% от установленной ставки государственной пошлины.

Индивидуальные предприниматели (ИП) смогут подавать заявления о временном приостановлении или возобновлении своей деятельности через автоматизированную систему, что содействует упорядочению и снижению рисков ИП, связанных с неуплатой налогов. Субъект предпринимательства сможет единовременно уведомлять все соответствующие уполномоченные государственные органы, включая лицензирующие и т.п. посредством автоматизированной системы об изменении его адреса (места нахождения, места жительства), что исключит необходимость направления отдельных уведомлений государственным органам. Также, отменяется требование о публикации в печатных средствах массовой информации сообщения о реорганизации, которое достаточно будет опубликовать на Едином портале для ознакомления кредиторов, что также снижает издержки предпринимателей.

Установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации бизнеса. Так, в ходе заполнения запроса на регистрацию указываемые сведения автоматически проверяются по соответствующим базам данных автоматизированной системой.

Упраздняется практика выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица и ИП в бумажной форме на специальных бланках, а также их дубликатов, что снижает ежегодные расходы регистрирующих органов на их изготовление. Предприниматели смогут распечатывать в любом количестве и в любое время как свидетельство о регистрации, так и учредительные документы. Таким образом создан механизм, при котором государственные органы будут получать доступ, через Репозиторий электронных документов на Едином портале, к свидетельству о регистрации, а также с согласия предпринимателя, к учредительным документам посредством автоматизированной системы без их затребования у предпринимателя, в т.ч. при выдачи лицензий, документов разрешительного характера, открытия банковского счета и оказании других государственных услуг. Все электронные документы, связанные с регистрацией бизнеса, а также гиперссылки на отсканированные документы, содержащиеся в автоматизированной системе будут храниться в репозитории электронных документов с учетом обеспечения информационной безопасности и удобства доступа к ним.

Субъекту предпринимательства предоставлено право посредством возможностей Системы получать информацию о случаях запроса государственными органами в отношении касающихся него документов или сведений, кроме случаев, когда доступ субъекта предпринимательства к такой информации ограничен в соответствии с законодательством.

Важным является повышение прозрачности и доступности актуальных данных, содержащихся в Едином государственном реестре субъектов предпринимательства (ЕГРСП), ведение которого будет осуществляться централизованно в электронном виде. Установлен минимальный объем сведений, которые будут размещаться на Едином портале и ежечасно обновляется по мере их изменения. Так, общедоступной будет следующая информация о юридических лицах: наименование, ИНН, статус (действующее, в процессе ликвидации, прекратившее деятельность), организационно-правовая форма, форма собственности, размере уставного фонда, сведения о ценных бумагах, адрес и прочее, а в части ИП: имя, фамилия, ИНН, виды осуществляемой деятельности, пол и прочее.

В целях исключения расхождения регистрационных сведений установлены правила определения их преимущественной силы. Так, при расхождении сведений учредительных документов, преимущественную силу имеют документы, хранящиеся в регистрирующем органе. При расхождении сведений в учредительных документах и записях в ЕГРСП, преимущественную силу имеют записи в ЕГРСП. При расхождении записей в ЕГРСП и реестрах, ведение которых осуществляется до 1 апреля 2017 года, записи в ЕГРСП имеют преимущественную силу. Устранение расхождения регистрационных сведений осуществляется самим субъектом предпринимательства путем внесения изменений или дополнений, вносимых в учредительные документы.

Наряду с этим, вопросы взаимодействия, обмена данными, их сверка и прочее между регистрирующими и уполномоченными органами выведены в отдельный документ, что создает дополнительные удобства и для работников соответствующих государственных органов, и для субъектов предпринимательства – исключая необходимость изучения внутренних процедур, не относящихся к предпринимателям.

В целом реализация комплексных мер, направленных на реформирование системы регистрации бизнеса, предусмотренных в решении Президента Республики Узбекистан, существенно повышает доступность, прозрачность и качество государственной услуги – «регистрации бизнеса».

Отметим, что Стратегией действий по развитию Узбекистана на 2017-2021гг., утвержденной Указом Президента Узбекистана от 07.02.2017г. поставлена задача по обеспечению повышения международного рейтинга страны в исследовании Всемирного банка «Doing Business». Так, по оценкам экспертов совместного проекта «Бизнес-форум Узбекистана (фаза 3)», новый механизм регистрации предприятий положительно отразится в очередном исследовании Всемирного Банка «Doing Business -2018» по индикатору «регистрация бизнеса».

В соответствии с методикой БВ, регистрация бизнеса согласно новому порядку будет осуществляться в две процедуры (первая – регистрация в режиме реального времени, с автоматизацией всех регистрационных и учетных процедур, вторая – открытие банковского счета, с сокращением представляемых документов на бумажных носителях). Процесс открытия предприятия, с учетом всех формальностей, связанных с началом ведения бизнеса (сюда входит резервирование фирменного наименования, уплата государственной пошлины за регистрацию, получение свидетельства о регистрации и зарегистрированных учредительных документов, изготовление печати, постановка на учет в налоговых органах, органах статистики и Народном банке, а также открытие расчетного счета в банке), будет занимать менее одного дня.

Напомним, количество зарегистрированных юридических лиц (без дехканских и фермерских хозяйств) на 1 января 2017 г. составило 285,3 тыс. единиц, из них действующих – 268,4 тыс. или 94,1% от общего количества зарегистрированных юридических лиц.

По итогам 2016 г. вновь зарегистрировано 32,7 тыс. предприятий и организаций, в том числе 31,7 тыс. – субъектов малого бизнеса. Значительное количество вновь созданных предприятий и организаций приходится на г. Ташкент (23,7% от всех зарегистрированных по республике), Ташкентскую (9,1%), Ферганскую (8,0%) и Самаркандскую (7,3%) области.