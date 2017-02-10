SAP анонсировала интеллектуальную систему ERP нового поколения на базе SAP S/4HANA® Cloud

Компания SAP SE (NYSE: SAP) представила новейшие разработки для SAP S/4HANA® Cloud и опубликовала маршрутную карту инноваций для облачной системы планирования ресурсов предприятия. Новая in-memory архитектура комбинируется с контекстной аналитикой, функциями цифрового ассистента, машинным обучением и пользовательским интерфейсом SAP Fiori®, реализованными в SAP S/4HANA Cloud. Она позволяет клиентам быстро изменять и настраивать бизнес-процессы и модели, предпринимая действия на основе данных и рекомендаций, полученных в режиме реального времени.

Решение предлагает предприятиям готовые к использованию функции цифрового бизнеса для разных отраслей и направлений деятельности, быстрое развертывание и окупаемость и низкие затраты на переход к облаку. По прогнозам IDC рынок бизнес-приложений, поставляемых по модели SaaS (ПО как услуга), будет расти на 17 % ежегодно и достигнет 103,9 млрд долл. к 2020 году по сравнению с 47,4 млрд долл. в 2015 году.

«Несколько десятилетий назад компания SAP разработала первую в мире систему ERP и стала лидером в этой области, — говорит Даррен Роос (Darren Roos), президент SAP S/4HANA Cloud. — Потом мы первыми разработали облачную систему ERP. Многие до сих пор используют ту первую архитектуру, однако компания SAP на этом не остановилась и инвестирует средства в новое поколение облачных продуктов. SAP S/4HANA Cloud сочетает разработки в области архитектуры и технологий с проверенными методами управления бизнесом SAP и является действительно интеллектуальной облачной системой ERP нового поколения».

Интеллект, исполнительность, интеграция

На базе платформы SAP HANA® можно создать решение для контроля бизнеса в режиме реального времени, при этом SAP отвечает за управление основными цифровыми процессами и полную интеграцию со всем портфелем решений SAP, включая решения SAP® SuccessFactors® для управления человеческим капиталом, SAP Ariba® для заготовки, SAP Hybris® для взаимодействия с клиентами и коммерции, SAP Concur® для управления командировками и расходами и SAP Fieldglass® для закупки услуг и управления внешним персоналом.

Новая версия SAP S/4HANA Cloud обеспечивает более быструю цифровую трансформацию и увеличивает эффективность бизнес-процессов за счет повышенной прозрачности, автоматизации и качества. В облачный пакет ERP входят следующие решения:

SAP S/4HANA Professional Services Cloud для комплексного управления проектами;

SAP S/4HANA Finance Cloud, простое в использовании современное финансовое решение с функциями заготовки и управления заказами, подходящее для крупных предприятий и филиалов;

SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud с функциями управления профессиональными услугами и финансами для полного контроля бизнеса в режиме реального времени.

Маршрутная карта инноваций

Компания SAP также представила маршрутную карту будущих инноваций в области ERP. Ежеквартальные обновления, планируемые SAP, коснутся настройки, которая станет более интеллектуальной, получит поддержку машинного обучения и искусственного интеллекта. Также появятся заполняемые системой поля, дополнительные возможности интеграции между облаками и внешние прикладные программные интерфейсы (API) для объединения с другими приложениями и старыми системами. Кроме того, компания SAP поделилась идеями встраивания функций цифровых регистров на основе блокчейна и функций Интернета вещей, которые обеспечат более широкие модели цифрового бизнеса, а также планами заключения партнерств для развития локализации и расширений по вертикалям отраслей.

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Источник: пресс-релиз компании