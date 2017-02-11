Количество обращений, поступивших на Единый портал интерактивных государственных услуг превысило 1 000 000

8 февраля 2017 года количество обращений, поступивших на Единый портал интерактивных государственных услуг превысило 1 000 000.

Согласно статистике, 98% запросов (982,7 тыс.) в государственные и хозяйственные органы были решены, а менее 2% находятся в данный момент в процессе обработки. Необходимо отметить, что значительный рост количества обращений на Единый портал был отмечен в октябре 2016 года и связан с увеличением количества интерактивных государственных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам.

С момента запуска Единого портала в июле 2013 года, свыше 432,5 тысячи обращений поступило от физических лиц, а от юридических лиц (предпринимателей) 567,6 тысяч. Кроме того, 68 тысяч обращений было обработано через Call центр Единого портала (по короткому номеру 1060 и 200-18-18).

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