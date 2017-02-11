Компания ASUS представляет игровой монитор ROG Swift PG27UQ с дисплеем на основе технологии квантовых точек

Компания ASUS представляет 27-дюймовый игровой монитор ROG Swift PG27UQ с расширенным динамическим диапазоном. Новинка поддерживает технологию G-SYNC™ HDR и является одним из первых мониторов с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек) и рекордной частотой обновления 144 Гц, так что геймеры смогут насладиться изображением с превосходной контрастностью, насыщенными цветами и поразительной четкостью.

Благодаря технологии квантовых точек модель ROG Swift PG27UQ обладает полным охватом стандарта DCI-P3 для более точной цветопередачи и плавной градации цветов. Максимальная яркость экрана составляет 1000 кд/м². Высокий уровень контрастности обеспечивает четкое разделение светлых и темных оттенков. Технология G-SYNC обеспечивает более плавный вывод изображения без разрывов и задержек. Монитор ROG Swift PG27UQ, созданный для любителей игр и профессионалов, способен вывести игровую графику на качественно новый уровень.

4K UHD графика с частотой обновления 144Гц

ROG Swift PG27UQ — один из первых мониторов на рынке с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек) и частотой обновления 144Гц, что позволяет добиться изображения сверхвысокой четкости с невероятно плавной частотой смены кадров. Данный монитор предлагает геймерам беспрецедентно высокое качество изображения с максимальной четкостью.

Монитор ROG Swift PG27UQ без труда справится с отображением динамичных сцен благодаря высокой частоте обновления 144Гц, что гарантирует плавность и четкость отображения объектов в игре без задержек и размытых картинок. Таким образом, геймеры получают преимущество в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях в реальном времени и спортивных турнирах.

Монитор ROG Swift PG27UQ оборудован двумя разъемами DisplayPort 1.4 и одним HDMI для воспроизведения контента с разрешением 4K UHD и подключения дополнительных устройств.

Расширенный динамический диапазон и технология квантовых точек

Мониторы с поддержкой технологии NVIDIA® G-SYNC High Dynamic Range (HDR) обеспечивают более широкий диапазон яркости изображения, привычный для восприятия человеческим глазом, а также предлагают более широкий цветовой охват по сравнению с обычными мониторами. Монитор ROG Swift PG27UQ поддерживает технологию G-SYNC HDR, что гарантирует потрясающее качество картинки и в несколько раз более яркое изображение, чем у обычных дисплеев. Благодаря технологии гибкого контроля работы LED-подсветки экран делится на 384 зоны, каждая из которых управляется отдельно, что обеспечивает более высокий уровень контраста и более натуральный черный цвет.

Технология квантовых точек дополнительно повышает яркость изображения и реализует поддержку цветового пространства DCI-P3, который на 25% шире sRGB. В результате повышается реалистичность картинки.

Современная IPS-матрица, установленная в ROG Swift PG27UQ, имеет широкие углы обзора и позволяет избежать искажения цветов, даже при просмотре под разными углами.

Технология NVIDIA G-SYNC

Технологии NVIDIA G-SYNC HDR обеспечивает невероятно плавное отображение движущихся объектов без каких-либо задержек, необычайно высокий уровень контрастности, глубокие насыщенные цвета и поразительную яркость.

Технические характеристики ASUS ROG Swift PG27UQ Разрешение 3840×2160 Матрица 27-дюймовая IPS-матрица (Соотношение сторон 16:9) Тип подсветки Direct LED; независимый контроль подсветки в 384 независимых зонах Расширенный динамический диапазон HDR 10 Частота обновления экрана До 144 Гц Максимальная яркость 1,000 кд/м² Технология квантовых точек Да Интерфейсы 2 x DisplayPort 1.4

1 x HDMI

Источник: пресс-релиз компании