Компания ASUS представляет игровой монитор ROG Swift PG27UQ с дисплеем на основе технологии квантовых точек
11 февраля 2017
Рубрика: Технологии.
Автор: Редакция журнала.
Компания ASUS представляет 27-дюймовый игровой монитор ROG Swift PG27UQ с расширенным динамическим диапазоном. Новинка поддерживает технологию G-SYNC™ HDR и является одним из первых мониторов с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек) и рекордной частотой обновления 144 Гц, так что геймеры смогут насладиться изображением с превосходной контрастностью, насыщенными цветами и поразительной четкостью.
Благодаря технологии квантовых точек модель ROG Swift PG27UQ обладает полным охватом стандарта DCI-P3 для более точной цветопередачи и плавной градации цветов. Максимальная яркость экрана составляет 1000 кд/м². Высокий уровень контрастности обеспечивает четкое разделение светлых и темных оттенков. Технология G-SYNC обеспечивает более плавный вывод изображения без разрывов и задержек. Монитор ROG Swift PG27UQ, созданный для любителей игр и профессионалов, способен вывести игровую графику на качественно новый уровень.
4K UHD графика с частотой обновления 144Гц
ROG Swift PG27UQ — один из первых мониторов на рынке с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек) и частотой обновления 144Гц, что позволяет добиться изображения сверхвысокой четкости с невероятно плавной частотой смены кадров. Данный монитор предлагает геймерам беспрецедентно высокое качество изображения с максимальной четкостью.
Монитор ROG Swift PG27UQ без труда справится с отображением динамичных сцен благодаря высокой частоте обновления 144Гц, что гарантирует плавность и четкость отображения объектов в игре без задержек и размытых картинок. Таким образом, геймеры получают преимущество в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях в реальном времени и спортивных турнирах.
Монитор ROG Swift PG27UQ оборудован двумя разъемами DisplayPort 1.4 и одним HDMI для воспроизведения контента с разрешением 4K UHD и подключения дополнительных устройств.
Расширенный динамический диапазон и технология квантовых точек
Мониторы с поддержкой технологии NVIDIA® G-SYNC High Dynamic Range (HDR) обеспечивают более широкий диапазон яркости изображения, привычный для восприятия человеческим глазом, а также предлагают более широкий цветовой охват по сравнению с обычными мониторами. Монитор ROG Swift PG27UQ поддерживает технологию G-SYNC HDR, что гарантирует потрясающее качество картинки и в несколько раз более яркое изображение, чем у обычных дисплеев. Благодаря технологии гибкого контроля работы LED-подсветки экран делится на 384 зоны, каждая из которых управляется отдельно, что обеспечивает более высокий уровень контраста и более натуральный черный цвет.
Технология квантовых точек дополнительно повышает яркость изображения и реализует поддержку цветового пространства DCI-P3, который на 25% шире sRGB. В результате повышается реалистичность картинки.
Современная IPS-матрица, установленная в ROG Swift PG27UQ, имеет широкие углы обзора и позволяет избежать искажения цветов, даже при просмотре под разными углами.
Технология NVIDIA G-SYNC
Технологии NVIDIA G-SYNC HDR обеспечивает невероятно плавное отображение движущихся объектов без каких-либо задержек, необычайно высокий уровень контрастности, глубокие насыщенные цвета и поразительную яркость.
|Технические характеристики ASUS ROG Swift PG27UQ
|Разрешение
|3840×2160
|Матрица
|27-дюймовая IPS-матрица (Соотношение сторон 16:9)
|Тип подсветки
|Direct LED; независимый контроль подсветки в 384 независимых зонах
|Расширенный динамический диапазон
|HDR 10
|Частота обновления экрана
|До 144 Гц
|Максимальная яркость
|1,000 кд/м²
|Технология квантовых точек
|Да
|Интерфейсы
|2 x DisplayPort 1.4
1 x HDMI
Источник: пресс-релиз компании