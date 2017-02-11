Объявлено о запуске проекта «Wi-Fi BUS» с бесплатным высокоскоростным 4G интернетом для пассажиров Ташкента от UZMOBILE

Для удобства пассажиров АО «Тошшахартрансхизмат» запускает проект по оснащению городских автобусов Интернет-оборудованием с функцией беспроводной передачи данных по Wi-Fi.

В рамках программы «Wi-Fi BUS», АО «Тошшахартрансхизмат» совместно с UZMOBILE запускает маршрутные автобусы в городе Ташкенте, оснащённые устройствами для Wi-Fi соединения.

Теперь пассажиры общественного транспорта на специально обозначенных столичных автобусах с табличкой на дверях «Wi-Fi BUS» имеют возможность получить доступ и пользоваться бесплатным высокоскоростным 4G интернетом от UZMOBILE во время своей поездки.

АО «Тошшахартрансхизмат» в течение года планирует оснастить интернет оборудованием с Wi-Fi большинство маршрутных автобусов, и в дальнейшем будет продолжать активное внедрение современных информационных систем для улучшения качества работы городского транспорта и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.

В течение недели услуга беспроводной передачи данных по Wi-Fi будет доступна следующих шести городских автобусных маршрутах: № 10, 14, 24, 28, 51, 95.

Для подключения к сети «UZMOBILE Wi-Fi» необходимо совершить следующие шаги:

Шаг 1 – Абонент отправляет SMS сообщение на номер (+99895)146-94-34;

Шаг 2 — Найти сеть с названием «UZMOBILE Wi-Fi»;

Шаг 3 — Ввести полученный пароль в специальный портал Captive portal (автоматически переадресуется при открытии браузера в мобильном устройстве абонента).

Как уточняет оператор, абонент может пользоваться интернетом в течение 45 минут с лимитом не более 300Мб. После истечения лимита сервис доступ к интернету блокируется. Если абонент захочет повторно получить доступ к интернету на том же автобусе, то сервис не будет предоставлять уникальный код в течение 60 минут после закрытия сессии.

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