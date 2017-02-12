В ТПП состоится заседание экспертного совета по развитию ИТ индустрии в стране
12 февраля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
16 февраля текущего года в 15:00 ч. в здании Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан состоится заседание экспертного совета по развитию ИТ индустрии в стране.
Основной целью мероприятия является обсуждение проекта указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов», с которым Вы можете предварительно ознакомиться здесь — https://regulation.gov.uz/ru/documents/1262. Документ представлен на русском языке.
Для желающих принять участие в данном совете прошу вас пройти регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/txTPKLYwIMxOLhWU2.
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