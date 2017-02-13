Круглый стол «Мобильная связь: технологии, качество, безопасность» пройдет в Ташкенте

В целях обеспечения более полного охвата мобильной связью, операторам сотовой связи приходится увеличивать количество базовых станций, которые, кроме бизнес-объектов и административных зданий, также приходится устанавливать на жилых домах. Но, при установках базовых станций на жилых домах, мобильные операторы испытывают сложности в связи с жалобами жителей против установки оборудования. Так вредны ли базовые станции для здоровья? Можно ли ставить их на крыши жилых домов? Какое излучение исходит от этих установок, и каково воздействие их на человека?

Именно на эти вопросы можно получить ответ на съемках Круглого стола «Мобильная связь: технологии, качество, безопасность», который планирует провести Телеканал «UzReport TV» 15 февраля.

Во время круглого стола экспертам Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Министерству здравоохранения Узбекистана, Госкомприроды , руководителям мобильных операторов, производителям оборудования будет предложено рассказать обо всех аспектах данной темы.

По данной тематике интересную статью можно прочитать на сайте mobinfo.uz