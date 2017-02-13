Межмахаллинская система по обмену информацией

Программист из Государственного унитарного предприятия «Центр компьютеризации при хокимияте г.Ташкента» разработал межмахаллинскую систему по обмену информацией.

Программа предназначена для обеспечения обмена информацией между республиканскими, областными, городскими и районными махаллями, ознакомления с объявлениями и поручениями, оставления комментариев и услуг прямого общения, службы уведомлений, гибкости и легкого освоения интерфейсом.

Автор — Шоймардонов Навруз Мусурмонович — получил свидетельство № DGU 04128 на данную программу.

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