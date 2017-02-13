Межмахаллинская система по обмену информацией
13 февраля 2017
Рубрика: Новости.
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Программист из Государственного унитарного предприятия «Центр компьютеризации при хокимияте г.Ташкента» разработал межмахаллинскую систему по обмену информацией.

Программа предназначена для обеспечения обмена информацией между республиканскими, областными, городскими и районными махаллями, ознакомления с объявлениями и поручениями, оставления комментариев и услуг прямого общения, службы уведомлений, гибкости и легкого освоения интерфейсом.

Автор — Шоймардонов Навруз Мусурмонович — получил свидетельство № DGU 04128 на данную программу.

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