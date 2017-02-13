Мобильное приложение «Русско-Узбекский словарь» от отечественного разработчика Activemedia Solutions
13 февраля 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: Интернет и сети, Узнет
Автор: Редакция журнала.
Отечественная компания Activemedia Solutions разработала очередное мобильное приложение и разместила его для бесплатного скачивания в Google Play Market.
Словарь создан для изучающих русский или узбекский языки. Прежде всего для молодёжи, учеников, студентов и содержит более 30000 строк и около 50 тысяч слов в общей базе.
Словарь работает в режиме оффлайн и для его использования не требуется интернет-соединения.
Основные возможности словаря:
— Простой и интуитивно понятный интерфейс
— Обширная оффлайн база
— Быстрый поиск
— Поиск по голосу
— Исправление орфографических ошибок при поиске
— Быстрое перелистывание списка
— Настройка размера шрифта в списке
— Возможность выбора латиницы и кириллицы для узбекского языка.
Кроме этого, для пополнения базы слов словаря и использования его полных возможностей предлагается купить дополнительный контент.
Как сообщили нашей редакции разработчики, в настоящее время будет выпущена версия словаря для платaформы iOS.