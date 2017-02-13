Мобильное приложение «Русско-Узбекский словарь» от отечественного разработчика Activemedia Solutions

Отечественная компания Activemedia Solutions разработала очередное мобильное приложение и разместила его для бесплатного скачивания в Google Play Market.

Словарь создан для изучающих русский или узбекский языки. Прежде всего для молодёжи, учеников, студентов и содержит более 30000 строк и около 50 тысяч слов в общей базе.

Словарь работает в режиме оффлайн и для его использования не требуется интернет-соединения.

Основные возможности словаря:

— Простой и интуитивно понятный интерфейс

— Обширная оффлайн база

— Быстрый поиск

— Поиск по голосу

— Исправление орфографических ошибок при поиске

— Быстрое перелистывание списка

— Настройка размера шрифта в списке

— Возможность выбора латиницы и кириллицы для узбекского языка.

Кроме этого, для пополнения базы слов словаря и использования его полных возможностей предлагается купить дополнительный контент.

Как сообщили нашей редакции разработчики, в настоящее время будет выпущена версия словаря для платaформы iOS.