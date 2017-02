Startup Mix #27 — про доставку, рестораны и научный подход

11 февраля состоялся Startup Mix #27, флагманская тема которого была посвящена ресторанному бизнесу и инновациям, которые возможны внутри него. В секции Speed Mentoring перед экспертами выступили авторы стартапов. Говорили также про идеи и реализацию «научных стартапов» и о возможности финансирования стартапов в Узбекистане Швейцарией.

Акмаль Пайзиев, сооснователь Workly, MyTaxi, Newmax Technologies, рассказал о каталоге доставок от MyTaxi — MyTaxi Express. Идея подобного сервиса родилась в путешествиях по странам, в которых доставка готовых блюд из ресторанов стала нормой, и позволяет ресторанам не только выживать, но и приносит ощутимую прибыль даже пустующим в реале заведениям.

Вдохновившись моделью доставки от разных вендоров (реализованной на ubereats.com, DoorDash.com, Grubhub.com и других подобных проектах), MyTaxi запустили MyTaxi Express, начав с малого: десерты, кофе, пицца. Сегодня (спустя менее месяца после официального запуска, состоявшегося 15 января) MyTaxi Express доставляет книги, букеты от Fiori.uz, подарки, плов, мороженое и прочие продукты, востребованные пользователями.

Среди вендоров каталога — только проверенные поставщики, гарантирующие качество своего продукта. Совместно с некоторыми поставщиками разрабатываются эксклюзивные продукты. Например, цветочный бутик Fiori внедрил бюджетную линую, создав два вида букетов специально для MyTaxi Express. Каталог доставок часто проводит акции и раздает промо-коды, запускает бесплатную доставку и обещает еще много бесплатных маффинов. Надо только тщательно следить за ним в Фейсбуке. А если повезет, к вам приедет примерно вот такой курьер, совмещающий доставку продуктов из каталога MyTaxi с внедрением высокотехнологичных IT-продуктов типа SAP.

Акмаль считает, что доставка в авто-формате — это не предел мечтаний. Скоро будет внедрена доставка на специально разработанных дронах, а в ассортименте могут появиться неожиданные beauty-продукты, например, массажист на дом. Express.mytaxi.uz открыт к сотрудничеству с интересными проектами, более того, подобные проекты можно запускать «с нуля» в рамках сервиса. И заполнить пустующую нишу курьерских услуг вместе с каталогом доставок MyTaxi Express.

В панельной дискуссии об инновациях в ресторанном бизнесе участвовали известные рестораторы Ташкента — Санджар Максудов (основатель группы компаний Smart Group Restaurants) и Тимур Абдуллаев (основатель Академии Ресторанного Бизнеса).

Сошлись на том, что инновация в любом деле — это некий wow-эффект, чрезмерный креатив которого не должен мешать главнейшей цели бизнеса — маржинальности. Инновация – то, что должно помогать зарабатывать, будь это технология низкотемпературной варки, при которой даже самое жесткое мясо становится нежным и мягким и сохраняет маржу, или заказ и оплата в ресторанах через приложение, что экономит время и приводит в результате к большей эффективности работы.

Концепция, по словам Тимура — ключевой фактор успешности ресторана. Она зарождается в тот момент, когда владелец вырабатывает свое отношение к бизнесу: или минимум вложений и легкая прибыль, или долгая скрупулезная работа, нацеленная на стойкий пролонгированный результат.

Хороший ресторан начинается с атмосферы, считает Санджар, при этом кухня и сервис могут быть вторичны, что весьма спорно, на наш взгляд. И, тем не менее, атмосфера, которая «складывается из эмоций гостей, впитанных в стены ресторана» — главнейший фактор успеха. Который должен обогатиться вкусной едой, грамотным обслуживанием и целой вереницей других факторов: правильно подобранные освещение и температура воздуха (строго 24°С), уровень внешнего шума и отсутствие посторонних запахов, гости за соседними столиками, соответствующие характеру заведения и вашему настроению, и многое другое.

Что касается автоматизации ресторанного бизнеса: из 1500 столичных и 5000 ресторанов по республике продукты, подобные R-keeper, Jowi, iiko используют менее 1000 заведений. При этом только 4% игроков «эксплуатируют» их в полной мере, остальные «просто печатают красивые чеки». Люди предпочитают ручную рутинную работу, бесконтрольно разбирая и подсчитывая тысячи бумажек. Причина — в нежелании владельцев вкладывать средства в технологии и специалистов для внедрения высокотехнологичных решений. Хотя сумма других затрат (покупка мебели, парка телевизоров, ремонта, дизайна заведения и прочего) может в разы превосходить стоимость вложений в системы автоматизации.

Продолжил тему Абдулла Зарипов, директор компании Zetta Group, бизнес-партнер компании iiko в Узбекистане. Он рассказал об iiko — системе ERP-класса для управления рестораном.

Компания Zetta Group, основанная в 2010 году в Узбекистане, занимается разработкой и внедрением программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов и является одним из лидеров в сфере автоматизации торговли в Узбекистане. За семь лет разработано ПО по автоматизации торговли Shop Manager, Warehouse Manager, Zcashier, Medlab Manаger, НR Manager и мобильные модули к этим разработкам.

В 2016 году компания Zetta Group получила статус Certificated Partner и лицензию по внедрению программного обеспечения компании iiko (Россия) на территории Узбекистана.

Специализированная система ERP-класса iiko предназначена для автоматизации ресторанного бизнеса. На базе iiko можно автоматизировать как маленькое кафе или большой ресторан, так и целую сеть заведений. С помощью системы владелец может автоматизировать склад и продажи в ресторане, постоянно контролировать персонал (премировать в случае хороших продаж, автоматически штрафовать в случае нарушений), привлекать в ресторан, уже улучшенный при помощи этой системы автоматизации, новых посетителей, благодаря системе лояльности, и получить возможность управлять резервами, банкетами и дисконтными картами.

С iiko просто проводить инвентаризацию, как на складе, так и в баре, вводить депозитную систему и даже учет доставок. Благодаря обширному блоку отчетности можно всегда получить актуальный отчет о прибылях и убытках, проинспектировать управленческий баланс, а с помощью системы событийного видеонаблюдения — достоверно разобраться в возникших конфликтных ситуациях и наказать виновных.

Основным преимуществом системы автоматизации iiko является оперативность и точность учета. Благодаря современной архитектуре системы контролировать работу заведения можно удаленно, находясь в отпуске или в командировке.

В формате онлайн-включения к нам присоединилась наша бывшая соотечественница Барно Турсунова, со-основатель сети умных автосервисов «ВилГУД», и рассказала об инновациях и внедрении IT-технологий в бизнес-модель своей компании.

«Вилгуд» — самая быстрорастущая сеть автосервисов в России, предоставляющая максимально прозрачный сервис, стартовала в 2012 году. WILGOOD IS – собственная программная разработка компании. Изучив рабочие процессы на станции техобслуживания, руководство нашло возможности для их оптимизации. Алгоритмы процессов, которые поддерживает WILGOOD IS, являются самыми эффективными в отрасли. Система полностью отслеживает действия сотрудника на каждом этапе, время, затраченное на их выполнение, а также в реальном времени рассчитывает мотивационные бонусы. Основатели сети создали систему управления бизнеса на основе облачных технологий, разработали IT-платформу WIGOOD IS, которая автоматизировала процессы, исключила воровство среди сотрудников, отладила работу с клиентами.

Компании удалось развиться из единственной убыточной точки автосервиса в эффективную, клиентоориентированную быстро растущую сеть федерального уровня. Сегодня «ВилГУД» — честный, профессиональный и дружелюбный автосервис, который дает гарантию 2 года на свою работу. У «ВилГУД» все впереди, поскольку совершенству нет предела, — несмотря на ощутимые достижения, основатели считают, что реализовали лишь 10% от задуманного. К слову, в Казахстане «ВилГуд» уже активно работает, рынок Узбекистана также рассматривается для сотрудничества.

В секции Speed Mentoring с трехминутными питчами перед экспертами выступили авторы двух стартапов.

Руководитель проекта Екатерина Раченкова представила www.vsemayki.uz. Vse Mayki — молодой бренд, создающий качественные майки в Узбекистане. В интернет-магазине представлены различные модели маечек с принтами в любом стиле: family look, couple look, национальные мотивы и многие другие. Целевая аудитория проекта — молодые девушки и парни, семейные пары с детьми.

В магазине реализованы разные способы оплаты: наличными и через терминал при получении доставки, и оплата on-line.

На Vse Mayki установлены фиксированные цены: на взрослые майки — 49 000 сумов, на детские — 35000 сумов. Доставка по Ташкенту осуществляется бесплатно в течение 24 часов с момента оплаты, в города Узбекистана — платная доставка за умеренную цену.

Vse Mayki реализует гуманную стратегию по возврату или обмену брака или маек неподходящих размеров. Если вы ошиблись с размером, хотя курьер при доставке имеет весь размерный ряд на выбор, то вашу проблему решат в кратчайшие сроки.

Екатерина напомнила о приближающихся праздниках — 14 и 23 февраля. Заказывайте майки в рамках поддержки программы импортозамещения, тем более, тема любви и защитников на сайте почти раскрыта.



Основатель проекта Алимов Шохрух презентовал UniClass — кроссплатформенную многофункциональную образовательную систему с централизованной базой данных учебных заведений Республики Узбекистан. Цель проекта — организовать единую систему, призванную объединить государственные и частные учебные заведения для более быстрого и удобного взаимодействия, а также постепенного «ухода» от бумажной системы к инновационной.

Система действует на трех платформах: веб-версия, Android и iOS, у каждой — единый функционал, включающий в себя образовательные и учётные программы, а также функции, подлежащие монетизации.

В данный момент проект нуждается в инвестициях в размере 300 000 000 сумов, которые распределяются следующим образом: 120 520 000 сумов — расходы на рекламу и продвижение проекта, 128 850 000 сумов — оплата труда персонала, и 50 630 000 сумов — затраты на содержание сервера, офиса и т.д.

Подробности и контакты Шохруха — в презентации UniClass.

С презентацией «Научные стартапы — от идеи до реализации» выступил Джамшид Авлони, PhD President, CTO: Altinit LLC и ConTex LLC. Лейтмотив выступления спикера: «Лучший способ предсказать будущее — это создать его».

Джамшид Авлони, выпускник Ташкентского Политехнического Университета в 1978 г. и МГУ в 1987 г., имеет более чем 35-летний опыт работы в химии традиционных полимеров и 23 года в разработке электропроводящих полимеров и наноматериалов. До 1995 г. Джамшид Авлони был приглашенным научным сотрудником кафедры химии Университета Пенсильвании в группе профессора Алана Мак-Диармида, лауреата Нобелевской премии по химии 2000 года. С 1995 по 2013 — CEO Eeonyx Corporation (компания разрабатывала электропроводящие материалы). В 2014 г. основал консалтинговую компанию Altinit LLC, в 2015 г. стал со-основателем и техническим директором компании ConTex LLC.

Джамшид Авлони рассказал о своих разработках в области токопроводящих полимеров, используемых в промышленности, создании «теплого» одеяла для пациентов с трансплантацией органов, «умных» перчаток, антенны-невидимки и других изобретениях, подтвердив, тем самым, постулат о том, что сегодня настало время научных стартапов, и ученые, становясь на путь предпринимательства, должны стремиться к внедрению своих разработок в жизнь.

Абдурашид Абдукаримов, торговый советник посольства Швейцарии в Узбекистане, рассказал о возможностях финансирования стартапов из Узбекистана Швейцарской конфедерацией.

Узбекистан включен в перечень стран, которым доступны средства Швейцарии в виде кредитов для развития стартап-проектов, возраст которых не превышает 5 лет. Уже реализованы многие проекты по миру, в результате которых развиваются успешные предприятия и создаются новые рабочие места. С подробными условиями вы можете ознакомиться на проекте secostartupfund.ch, условия кредитования представлены здесь — secostartupfund.ch. Справочник инвестора (описывающий преимущества работы с компаниями Швейцарии) — доступен по ссылке.

Еще один проект, в котором могут принять участие стартапы из сферы туризма — World Tourism Forum Lucerne, и Startup Innovation Camp в рамках этого формума. Заявки к участию принимаются до 28 февраля 2017 года, спешите.

