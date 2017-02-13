Всемирный день радио отмечают в Ташкенте

13 февраля отмечается Всемирный день радио. Впервые Всемирный день радио отметили в 2012 году. Решение о его проведении приняла ЮНЕСКО в 2011 году.

Дата проведения выбрана не случайно. 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций. Как говорят учредители праздника, он должен послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, — будь то крупные вещательные компании или одиночки-любители. ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио. В честь этого праздника уже сейчас во многих государствах, входящих в ЮНЕСКО, организуются разнообразные мероприятия с участием радиовещательных компаний. Также в этот день любому радиолюбителю не зазорно отправить как можно больше поздравительных радиограмм своим товарищам по увлечению во всем мире.

В преддверии Всемирного Дня радио, в онлайн тренинг центре молодежного телекомплекса «Бунедкор» 7 февраля состоялись съемки ток-шоу «Радио-это ты!». Организаторы: Национальная Ассоциация электронных СМИ Узбекистана и Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане.