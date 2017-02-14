Компания ASUS представила новый игровой монитор ASUS ROG Swift PG258Q с частотой обновления экрана 240 Гц
14 февраля 2017
Рубрика: Технологии. Тэги: Asus
Автор: Редакция журнала.
Компания ASUS представила ASUS ROG Swift PG258Q – новый 24,5-дюймовый монитор для геймеров с разрешением Full-HD (1920×1080) и рекордной на сегодняшний день частотой обновления экрана — 240 Гц.
Малое время отклика (1 мс) и поддержка технологии NVIDIA® G-SYNC™ делают эту модель превосходным выбором для фанатов компьютерных игр, поскольку устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию на действия пользователя. Отличительной особенностью данного монитора является встроенная в подставку подсветка, которая проецирует изображение на поверхность под экраном.
Рекордная частота обновления экрана и технология NVIDIA G-SYNC
ASUS ROG Swift PG258Q обладает рекордной на сегодняшний день частотой обновления экрана — 240 Гц. Благодаря этому картинка на экране всегда будет плавной и чёткой, даже при очень динамичных сценах, например в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях или спортивных играх. Технология NVIDIA G-SYNC, реализованная в мониторе ASUS ROG Swift PG258Q, помогает устранять разрывы экрана и минимизировать дрожание изображения.
Малое время отклика и технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur
Малое время отклика (1 мс) вместе с технологией Ultra Low Motion Blur, разработанной специалистами NVIDIA, позволяют монитору ASUS ROG Swift PG258Q выдавать более четкое изображение при показе динамичных сцен в компьютерных играх.
Смелый дизайн с оригинальной подсветкой
Смелый дизайн ASUS ROG Swift PG258Q дополнен оригинальной встроенной в основание экрана подсветкой, создающей проекцию на поверхность под монитором. В качестве проецируемого изображения пользователь может выбрать один из двух фирменных логотипов ROG или создать собственную картинку — для этого в комплекте идет три специальных накладки. Благодаря узкой экранной рамке ASUS ROG Swift PG258Q превосходно подходит для мультимониторных конфигураций, создающих ощущение полного погружения в игру.
Эксклюзивные функции для геймеров ASUS GamePlus и ASUS GameVisual
Поскольку монитор ASUS ROG Swift PG258Q ориентирован, в первую очередь, на геймеров, в нем реализованы специальные функции для компьютерных игр: отображение четырех вариантов перекрестия прицела, таймер, помогающий отслеживать время в стратегиях реального времени, счетчик кадров в секунду (FPS) и функция выравнивания изображения для мультимониторных конфигураций.
Эксклюзивная технология ASUS GameVisual позволяет быстро настроить монитор в соответствии с текущими задачами и условиями, чтобы получить максимально качественное изображение. Всего доступно шесть режимов настройки. Между ними можно легко переключаться нажатием на специально выделенную для этого кнопку на мониторе или с помощью экранного меню.
NVIDIA 3D Vision-ready
Новый монитор ASUS ROG Swift PG258Q полностью совместим с беспроводными 3D-очками NVIDIA 3D Vision™ 2. Для того, чтобы насладиться 3D-изображением в формате Full-HD, вам потребуется компьютер, оснащенный видеокартой NVIDIA GeForce, и набор NVIDIA 3D Vision™ 2 kit. Технология NVIDIA 3D LightBoost™ способна повысить яркость экрана без увеличения энергопотребления.
|Технические характеристики ASUS ROG Swift PG258Q
|Диагональ
|24,5 дюймов, соотношение сторон 16:9
|Разрешение/ Частота обновления экрана
|DisplayPort: 1920x 1080 (до 240 Гц)
HDMI: 1920x 1080 (до 60 Гц)
|Время отклика матрицы
|1 мс (Gray to Gray)
|Технологии NVIDIA
|NVIDIA® G-SYNC™
NVIDIA® Ultra Low Motion Blur
NVIDIA® 3D LightBoost™
NVIDIA® 3D Vision™
|GameVisual
|Да
|GamePlus
|Да (перекрестие прицела, таймер, счетчик кадров в секунду (FPS) и функция выравнивания изображения)
|Горячие клавиши
|5-позиционный джойстик для навигации по экранному меню, GamePlus, GameVisual
|Интерфейсы
|DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
USB 3.0 (Upstream x 1, Downstream x 2)
Аудиовыход для наушников
|Цвет
|Серебристый и темно-серый (Armor Titanium and Dark Gray)
|Подставка
|Наклон: +20° / -5°
Поворот экрана: ±50°
Настройка высоты: 0~150 мм
Портретный режим: 90°
|VESA-крепление
|100 x 100 мм
|Размеры
|564,1 x (383,7~503,7) x 253,7 мм
|Вес
|Вес без упаковки 5,6 кг
Вес с упаковкой 7,9 кг
Источник: пресс-релиз компании