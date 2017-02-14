Компания ASUS представила новый игровой монитор ASUS ROG Swift PG258Q с частотой обновления экрана 240 Гц

Компания ASUS представила ASUS ROG Swift PG258Q – новый 24,5-дюймовый монитор для геймеров с разрешением Full-HD (1920×1080) и рекордной на сегодняшний день частотой обновления экрана — 240 Гц.

Малое время отклика (1 мс) и поддержка технологии NVIDIA® G-SYNC™ делают эту модель превосходным выбором для фанатов компьютерных игр, поскольку устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию на действия пользователя. Отличительной особенностью данного монитора является встроенная в подставку подсветка, которая проецирует изображение на поверхность под экраном.

Рекордная частота обновления экрана и технология NVIDIA G-SYNC

ASUS ROG Swift PG258Q обладает рекордной на сегодняшний день частотой обновления экрана — 240 Гц. Благодаря этому картинка на экране всегда будет плавной и чёткой, даже при очень динамичных сценах, например в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях или спортивных играх. Технология NVIDIA G-SYNC, реализованная в мониторе ASUS ROG Swift PG258Q, помогает устранять разрывы экрана и минимизировать дрожание изображения.

Малое время отклика и технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur

Малое время отклика (1 мс) вместе с технологией Ultra Low Motion Blur, разработанной специалистами NVIDIA, позволяют монитору ASUS ROG Swift PG258Q выдавать более четкое изображение при показе динамичных сцен в компьютерных играх.

Смелый дизайн с оригинальной подсветкой

Смелый дизайн ASUS ROG Swift PG258Q дополнен оригинальной встроенной в основание экрана подсветкой, создающей проекцию на поверхность под монитором. В качестве проецируемого изображения пользователь может выбрать один из двух фирменных логотипов ROG или создать собственную картинку — для этого в комплекте идет три специальных накладки. Благодаря узкой экранной рамке ASUS ROG Swift PG258Q превосходно подходит для мультимониторных конфигураций, создающих ощущение полного погружения в игру.

Эксклюзивные функции для геймеров ASUS GamePlus и ASUS GameVisual

Поскольку монитор ASUS ROG Swift PG258Q ориентирован, в первую очередь, на геймеров, в нем реализованы специальные функции для компьютерных игр: отображение четырех вариантов перекрестия прицела, таймер, помогающий отслеживать время в стратегиях реального времени, счетчик кадров в секунду (FPS) и функция выравнивания изображения для мультимониторных конфигураций.

Эксклюзивная технология ASUS GameVisual позволяет быстро настроить монитор в соответствии с текущими задачами и условиями, чтобы получить максимально качественное изображение. Всего доступно шесть режимов настройки. Между ними можно легко переключаться нажатием на специально выделенную для этого кнопку на мониторе или с помощью экранного меню.

NVIDIA 3D Vision-ready

Новый монитор ASUS ROG Swift PG258Q полностью совместим с беспроводными 3D-очками NVIDIA 3D Vision™ 2. Для того, чтобы насладиться 3D-изображением в формате Full-HD, вам потребуется компьютер, оснащенный видеокартой NVIDIA GeForce, и набор NVIDIA 3D Vision™ 2 kit. Технология NVIDIA 3D LightBoost™ способна повысить яркость экрана без увеличения энергопотребления.

Технические характеристики ASUS ROG Swift PG258Q Диагональ 24,5 дюймов, соотношение сторон 16:9 Разрешение/ Частота обновления экрана DisplayPort: 1920x 1080 (до 240 Гц)

HDMI: 1920x 1080 (до 60 Гц) Время отклика матрицы 1 мс (Gray to Gray) Технологии NVIDIA NVIDIA® G-SYNC™

NVIDIA® Ultra Low Motion Blur

NVIDIA® 3D LightBoost™

NVIDIA® 3D Vision™ GameVisual Да GamePlus Да (перекрестие прицела, таймер, счетчик кадров в секунду (FPS) и функция выравнивания изображения) Горячие клавиши 5-позиционный джойстик для навигации по экранному меню, GamePlus, GameVisual Интерфейсы DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

USB 3.0 (Upstream x 1, Downstream x 2)

Аудиовыход для наушников Цвет Серебристый и темно-серый (Armor Titanium and Dark Gray) Подставка Наклон: +20° / -5°

Поворот экрана: ±50°

Настройка высоты: 0~150 мм

Портретный режим: 90° VESA-крепление 100 x 100 мм Размеры 564,1 x (383,7~503,7) x 253,7 мм Вес Вес без упаковки 5,6 кг

Вес с упаковкой 7,9 кг

Источник: пресс-релиз компании