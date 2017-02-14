Обновлен руководящий состав ООО «UMS»

В ООО «UMS» назначены новый генеральный директор и технический директор.

Генеральным директором ООО «UMS» стал Сражитдин Сайфутдинович Фахрутдинов.

Сражитдин Фахрутдинов — выпускник Ташкентского электротехнического института связи (1978-1983 гг.), по специальности инженер связи. До назначения на должность генерального директора ООО «UMS» возглавлял ООО “TELMAX ELECTRONIKS” — производственное предприятие телекоммуникационного оборудования, входящее в структуру АК «Узбектелеком», и специализирующееся на разработке, проектировании и производстве отечественных наукоемких электронно-технических изделий, предназначенных для использования в системах связи и телекоммуникаций. Ранее также руководил ОАО «Коинот». Женат, имеет трех дочерей, четырех внуков.

«За два с небольшим года своей деятельности UMS достиг необходимого уровня развития и в условиях жесткой конкуренции успешно внедряет востребованные для населения продукты и услуги. Компания продолжит свою стратегию развития с прицелом на расширение присутствия в регионах Узбекистана, дальнейшее повышение качества связи и Интернета, разработку и внедрение клиентооориентированных предложений. Уверен, что с командой профессионалов своего дела мы не только добьемся намеченных целей, но и обеспечим основу для дальнейшего роста», — прокомментировал событие Сражитдин Фахрутдинов.

Техническим директором ООО «UMS» назначен Собир Хамидиллаевич Арипов.

Собир Арипов окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1996-2002 гг.) по специальности “Телекоммуникации”. До прихода в ООО «UMS» был заместителем директора ООО «Huawei Tech Investment Tashkent». В различные годы возглавлял отдел по бизнес-планированию, маркетинговое направление компании. Ранее также работал специалистом по открытию представительств компании “Huawei Technologies” (КНР) и развитию ее бизнеса в государствах Центральной Азии и Восточной Европы. Женат, имеет двух сыновей и дочь.

«За прошлые годы UMS значительно увеличил число базовых станций и зоны обслуживания по республике, обеспечив при этом высокое качество мобильной связи. В настоящее время перед компанией в техническом плане стоят амбициозные задачи. Реализуется масштабная программа по дальнейшему расширению территории радиопокрытия сети и обеспечению максимального доступа населения к нашим услугам. Вместе с тем, продолжается внедрение самых современных технологий для развития сети, улучшения качества голосовой связи и передачи данных в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть», — подчеркнул Собир Арипов.

Источник: пресс-релиз компании