Спутниковые данные и SAP HANA помогают снизить риски страхового бизнеса Munich Re

Европейское космическое агентство является главным источником спутниковых данных наблюдения Земли, на основе которых, теперь вместе с платформой SAP HANA, компании начали проработку абсолютно новых бизнес-сценариев для своих клиентов. Эти возможности уже использует группа страховых компаний Munich Re.

Лесные пожары — лишь одна из природных катастроф, с которой в Munich Re планируют справляться с помощью SAP. Обработка данных в облаке SAP помогает компании снижать риски, связанные с землетрясениями, штормами, наводнениями и другими природными катастрофами. Благодаря анализу наборов данных, полученных из фактических источников, Munich Re мгновенно рассчитывает риски по местоположению и даже типу объекта и предотвращает мошенничество.

Работая в тесном партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА), компания SAP объединила функции SAP HANA Cloud Platform с точными, актуальными и доступными данными наблюдения Земли, которые предоставляет ЕКА. Проект в компании Munich Re – пример того, как технологии превращают большие данные в инструмент управления рисками и обеспечения нового уровня оперативности в работе с клиентами.

Каждый год лесные пожары уничтожают природные ресурсы, дома, офисы и другие объекты инфраструктуры, лишая крыши над головой тысячи людей. Очевидно, что такие факторы, как погода или растительность, оказывают влияние на маршрут распространения пожара и требования к координированию действий пожарной бригады. Спутниковые технологии и облачная платформа SAP HANA помогли создать решение для снижения ущерба от стихийных бедствий и своевременного оказания адресной помощи. Международная группа страховых компаний Munich Re уже использует геопространственные спутниковые данные для более точного расчета затрат и рисков, связанных с лесными пожарами, и даже для прогнозирования вероятных источников и причин возгорания.

Источник: пресс-релиз компании