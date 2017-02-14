Встреча с заместителем председателя Комитета по телерадиовещанию и связи Республики Корея

14 февраля 2017 года в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с заместителем председателя Комитета по телерадиовещанию и связи Республики Корея Ким Дже Хонгом.

На встрече гость был ознакомлен с развитием отрасли телекоммуникаций и телерадиовещания, в том числе с проектами по внедрению цифрового телевещания в Узбекистане. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по налаживанию сотрудничества по интересующим обе стороны направлениям.

Комитет по телерадиовещанию и связи Республики Корея является государственным органом, ответственным за регулирование сферы телерадиовещания и телекоммуникаций, в том числе обеспечение защиты потребителей и независимости телерадиовещания.

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