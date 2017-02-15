Доктор Абдул Рахим Насир стал обладателем престижной награды

Профессор факультета «Компьютерный Инжиниринг» Университета Инха в г. Ташкенте, доктор Абдул Рахим Насир стал обладателем престижной международной награды «Great Achievers Award for excellence in engineering education» (Награда за выдающиеся достижения в области инженерного образования).

Церемония награждения прошла 10 февраля 2017 года в Бангкоке (Таиланд) в рамках семинара по продвижению достижений, которые направлены на социальное и экономическое развитие.

Награду доктору Абдулу Рахиму Насиру вручили Принцесса Изабелла Лаффорг, бывший вице-премьер Таиланда Корн Даббаранси, бывший посол Индии доктор В.Б. Сони и советник законодательной палаты Таиланда Прем Пиясачадеш.

Доктор Абдул Рахим Насир получил эту награду за свои достижения в сфере инженерного образования и свой вклад в данную сферу в течение 30 лет.

Первый проректор Университета Инха в г. Ташкенте Ву Суг Чо сказал: «В первую очередь, я хотел бы поздравить доктора Насира от имени администрации и студентов университета с этой наградой. Эта награда является свидетельством, что в нашем вузе работают профессора международного уровня и они имеют большой потенциал для подготовки будущих лидеров».

Абдул Рахим Насир в течение 30 лет преподает инжиринг в разных университетах мира. Он является обладателем разных престижных наград и членом различных международных организаций.

Источник: пресс-релиз