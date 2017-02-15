Расулов Мурод Махмуджонович назначен заместителем директора Центра «Электронное правительство»

Начальник Департамента по анализу и оценке состояния внедрения ИКТ Расулов Мурод Махмуджонович назначен заместителем директора Центра «Электронное правительство». В знакомстве с новым заместителем руководства приняли участие заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Джураев Иброхим Джураевич, директор Центра «Электронное правительство», а также сотрудники Центра.

Расулов Мурод Махмуджонович в 2014-2015 гг. работал на должности начальника департамента по развитию системы «Электронное правительство» в территориях данного Центра. С 2015 года управлял департаментом по анализу и оценке состояния внедрения ИКТ.

Коллектив Центра “Электронное правительство” поздравляет Мурода Махмуджоновича с назначением на новую должность и желает успехов в дальнейшей работе.

Источник: пресс-релиз