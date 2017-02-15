Softline Uzbekistan получила статус Kaspersky Gold Partner
15 февраля 2017
Рубрика: Новости. Тэги: Kaspersky
Автор: Редакция журнала.
Компания Softline Uzbekistan получила сертификат и статус Kaspersky Gold Partner.
На своей странице в Фейсбук компания сообщает следующее:
«Спешим поделиться радостной вестью!
В истории нашего партнёрства с Лабораторией Касперского очередное знаменательное событие!
Нашими специалистами была успешна пройдена сертификация, что позволило нам повысить статус у нашего партнёра!
Теперь Softline носит гордое звание Kaspersky Gold Partner!
Наша компания является единственной в Узбекистане, обладающей столь высоким уровнем партнёрских отношений с Лабораторией Касперского!
Softline придаёт особое внимание компетенциям своих специалистов, что и является одной из причин столь высоких партнёрских статусов у мировых лидеров!
Новый уровень партнёрства открывает новые возможности не только для нас, но и для наших дорогих клиентов!
Благодарим Лабораторию Касперского за аккредитацию, надеемся на достижение новых совместных высот!»