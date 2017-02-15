Softline Uzbekistan получила статус Kaspersky Gold Partner

Компания Softline Uzbekistan получила сертификат и статус Kaspersky Gold Partner.

На своей странице в Фейсбук компания сообщает следующее:

«Спешим поделиться радостной вестью!

В истории нашего партнёрства с Лабораторией Касперского очередное знаменательное событие!

Нашими специалистами была успешна пройдена сертификация, что позволило нам повысить статус у нашего партнёра!

Теперь Softline носит гордое звание Kaspersky Gold Partner!

Наша компания является единственной в Узбекистане, обладающей столь высоким уровнем партнёрских отношений с Лабораторией Касперского!

Softline придаёт особое внимание компетенциям своих специалистов, что и является одной из причин столь высоких партнёрских статусов у мировых лидеров!

Новый уровень партнёрства открывает новые возможности не только для нас, но и для наших дорогих клиентов!

Благодарим Лабораторию Касперского за аккредитацию, надеемся на достижение новых совместных высот!»