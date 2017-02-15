Возможности и преимущества Единого программно-технического комплекса

В Республиканском биржевом центре состоялась пресс-конференция на тему: «Возможности и преимущества Единого программно-технического комплекса (далее — ЕПТК), разработанного во исполнение решений Президента Республики Узбекистан от 19.03.2012г. №ПП-1727 и от 24.04.2015г. №УП-4720».

Также, в ходе мероприятия состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший на рынке капитала Узбекистана» по итогам 2016 года.

В мероприятии, организованном Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции приняли участие представители СМИ, организации инфраструктуры рынка ценных бумаг, а также АО.

В ходе мероприятия участникам было сообщено, что во исполнение соответствующих решений Президента РУз. и Кабинета Министров РУз.29 августа 2016 года произведен первоначальный запуск ЕПТК, которым в настоящее время активно пользуются все участники фондового рынка, в частности Центральный депозитарий, РФБ «Тошкент», АО «Элсис-савдо», инвестиционные посредники, действующие акционеры и инвесторы.

В связи с запуском ЕПТК для вышеперечисленных организаций отсутствует необходимость в использовании собственных торговых, расчетно-клиринговых и депозитарных систем, сократилась излишняя бюрократия и волокита, существенно сократились временные и денежные затраты.

Также, участники мероприятия имели возможность ознакомиться с технологией совершения операций в новом комплексе. В частности, пользуясь возможностями ЕПТК, были совершены несколько сделок по купле-продаже ценных бумаг в режиме реального времени через веб-приложение: www.fondbozori.uz.

презентации состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший на рынке капитала Узбекистана» по итогам 2016 года. Отмечено, что в целях обеспечения объективности и прозрачности процедуры выявления, отбора и определения победителей данного конкурса создана специальная комиссия, состоящая из представителей Центра ценных бумаг, Госкомконкуреции, Торгово-промышленной палаты, Центра по управлению государственными активами, Центрального депозитария, РФБ «Тошкент» и АО «Элсис-савдо».

Решением упомянутой комиссии победителями ежегодного конкурса «Лучший на рынке капитала Узбекистана» по итогам 2016 года объявлены следующие организации:

в номинации «Лучшее корпоративное управление – АК «Дори дармон»;

в номинации «Лучший инвестиционный посредник» – ООО «Portfolio Investments»;

в номинации «Лучший инвестиционный консультант» – ООО «Капитал депозит».

В конце мероприятия состоялся обмен мнениями по тематике. Представители СМИ и все участвующие имели возможность задать интересующие вопросы и получить ответы на них.

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