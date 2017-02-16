Количество групп на портале ZiyoNET достигло 300

При обновлении портала ZiyoNET в 2014 году была создана возможность создавать группы по интересам и общаться в них с друзьями. Задумывались группы для общения учащихся, преподавателей и родителей учащихся.

Группы периодически создаются, некоторые из них не обновляются, некоторые живут насыщенной жизнью. Все группы разбиты на 18 направлений, самое популярное, конечно же, «Образование и учеба», содержит 122 группы. Меньше всего групп, всего две, созданы, как ни странно, в разделе «Кино, ТВ и музыка».

В группах задействованы элементы социальности: комментарии и оценки пользователями сообщений, комментариев, фотографий и роликов. Просматривать группы удобно, сортируя их по параметрам: Лучшие, Новые, Я создал и Я вступил.

После запуска полноценной соцсети Davra.uz предполагалось, что удобнее создавать группы в ней, но, тем не менее, пользователи продолжают создавать группы и на портале ZiyoNET.

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