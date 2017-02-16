Система «UZCARD» в 2016 году. Динамичность. Устойчивость. Рост

Рынок электронных платежей Узбекистана активно растет, поскольку увеличивается количество транзакций, объем денежных средств, обрабатываемых платежными сервисами. Расширяется и сфера применения электронных денег, дополняемая мобильной коммерцией и платежами. На 2016 год пришелся пик платежей, осуществляемых узбекистанцами посредством пластиковых карт. Межбанковская платежная система «UZCARD» подводит итоги своей деятельности.

Безналичные платежи

Результаты анализа мониторинга Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) показали, что количество покупок, оплаченных с помощью платежных карт динамично увеличивалось в 2016 году.

Так, совокупное количество транзакций по пластиковым картам составило 1018,0 млн. штук и увеличилось на 81% по сравнению с 2015 годом (в 2015 году – 561,8 млн. штук).

Совокупная сумма транзакций в 2016 году составила 53,3 трлн. сумов и увеличилась на 74% по сравнению с прошлым годом (в 2015 году – 30,7 трлн. сумов).

E-Commerce

Итоговые данные по электронной коммерции показывают, что в 2016 году одновременно с ЕОПЦ некоторые коммерческие банки республики также постепенно выводили на отечественный рынок собственные продукты в области электронной коммерции. Узбекистанцы все чаще расплачиваются в онлайн-пространстве используя мобильные устройства.

В 2016 году электронная коммерция в Узбекистане продемонстрировала устойчивый рост. Так, по оценкам экспертов ЕОПЦ, за прошедший год онлайн-бизнес в стране сделал скачок по сравнению с результатами 2015 года.

К примеру, в 2016 году количество e-commerce транзакций составило 155,3 млн. штук, что на 90% больше чем в 2015 году, когда было зафиксировано – 81,8 млн. транзакций.

Совокупная сумма транзакций по электронной коммерции в 2016 году составила 998,192 млрд. сумов, увеличившись на 130% по сравнению с 2015 годом – 433,398 млрд. сумов.

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на период 2016-2018 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 декабря 2015 года, с целью расширения онлайн-возможностей финансовых услуг появился новый проект ЕОПЦ – «Woy-wo‘».

Это портал, при помощи которого сегодня легко производить покупки в Интернет-магазинах, крупных супермаркетах, оплачивать услуги сотовой связи, учебных центров. Активно развивающийся проект платежей «Woy-wo‘» объединяет в Интернет-пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.

Эксперты ЕОПЦ утверждают, что мобильные платежные сервисы внушили потребителям уверенность в том, что их персональная и финансовая информация находится в сохранности. Это тоже один из ключевых факторов развития электронной коммерции в Узбекистане.

Говоря о положительной динамике развития E-Commerce отметим, что подавляющее большинство платежей относится к категории оплат мобильной связи, услуг Интернет, т.е. сервисов, где клиент моментально получает цифровую услугу или контент. В случае же с классическими товарами, потребитель все еще испытывает недоверие к онлайн-покупкам и предпочитает более традиционные методы приобретения товаров, где можно вживую пощупать, примерить товар и даже поторговаться. Кроме того, стоит отметить, что для бурного роста отрасли необходима и соответствующая развитая логистическая инфраструктура.

За 2016 год онлайн-бизнес в нашей стране сделал качественный скачок от простых сервисов оплаты мобильной связи, к полноценным интернет-магазинам.

Онлайн и офлайн карточки

На сегодняшний день в Узбекистане платежные карты работают в режиме онлайн и офлайн. Количество карточек, работающих в режиме онлайн, быстро увеличивается: практически все отечественные банки эмитируют пластиковые карточки, работающие в режиме онлайн, и со временем карточки старого образца выйдут из оборота. В настоящее время коммерческими банками Республики Узбекистан выпущено более 11 млн. карточек системы «Uzcard EMV» (онлайн).

Данная система открыла большие возможности для оперативного добавления в систему новых функций и внедрения новых видов банковских и платежных услуг. А также повысила уровень защиты информации и содействовала предотвращению рисков мошеннических действий. Привлекательность системы еще и в том, что держатели карточек «Uzcard EMV» не теряют время. Не ездят в учреждения банков, не стоят в очередях касс для совершения платежей за различные услуги, в том числе и погашения кредитов.

Раньше при утере/краже карточек технологии «DUET» (офлайн), держателю карточки было необходимо идти в учреждение банка и писать заявление для занесения карточки в стоп-лист. Стоп-лист со списком утерянных/украденных карт необходимо записывать в торговую карту терминала. Если та или иная торговая точка не производит своевременную инкассацию, то есть вероятность проведения транзакций через утерянные/украденные карты. Таким образом, держателям карт «DUET» наносился в некоторой степени финансовый ущерб.

В 2016 году в Узбекистане количество транзакций по платежным картам старого образца (DUET – Офлайн) продолжало сокращаться, тогда как количество онлайн (Smart Vista – онлайн) транзакций, наоборот, стремительно растет.

В 2016 году объем безналичных платежей в нашей стране посредством онлайн-карточек составил 48,30 трлн. сумов, что на 119% больше чем в 2015 году – 22,04 трлн. сумов. Как показывает анализ данных последних двух лет, сумма транзакций через офлайн-карты в 2016 году составила 5,01 трлн. сумов, что на 42% меньше чем в 2015 году – 8,63 трлн. сумов.

В 2016 году количество транзакций по платежным картам нового образца (Smart Vista-онлайн) составило 916,2 млн. штук, что на 134% больше чем в 2015 году – 391,0 млн. штук).

Количество транзакций по платежным картам старого образца (Duet – офлайн) составило 101,9 млн. штук, что на 40% меньше чем в прошлом году (в 2015 году – 170,8 млн. штук).

По статистике 2016 года, количество онлайн-транзакций повысилось, и к концу года рост составил 103%. А показатели общего числа офлайн-транзакций не самые позитивные – спад на 68% к концу года.

На протяжении 2016 года онлайн транзакции в денежным эквиваленте в нашей стране в целом продемонстрировали устойчивый рост (рост на 135% в годовом выражении). Также в течение года объем суммы покупок, оплаченных с офлайн пластиковых карт уменьшился на 71%.

Безопасность

Одной из приоритетных задач Единого Общереспубликанского Процессингового Центра является обеспечение информационной безопасности процесса оплаты. В этом аспекте отметим, что Межбанковская платежная система (МПС) «UZCARD» прошла аудит на предмет соответствия международному стандарту индустрии платежных карт PCI DSS и ежегодно подтверждает соответствие стандарту. Соответствующие требования по обеспечению безопасности деятельности предъявляются к платежным системам – партнерам МПС «UZCARD».

Что же касается безопасности мобильных приложений, защищенности средств клиентов и пользователей, то Единым Общереспубликанским Процессинговым Центром разработаны соответствующие требования, которые представлены в открытом виде на соответсвующем веб-ресурсе: udss.uzcard.uz. Частный поставщик, выполняющий эти условия, гарантированно защитит себя и своих клиентов от угроз в Интернет-пространстве.

Что ожидает держателей карт в 2017 году?

Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр нацелен на постоянное расширение перечня оказываемых услуг. На сегодняшний день активно ведутся работы по внедрению функции овердрафта по счетам карт, когда банк позволяет держателю карты уйти в отрицательный баланс и восполнить его. Кроме того, Центр нацелен на предоставление услуг процессинга карт международных платежных систем, таких как VISA, MasterCard, Union Pay International.

Пресс-служба Единого Общереспубликанского Процессингового Центра