В Ташкенте прошел Круглый стол «Мобильная связь: технологии, качество, безопасность»

В целях обеспечения более полного охвата мобильной связью, операторам сотовой связи приходится увеличивать количество базовых станций, которые, кроме бизнес-объектов и административных зданий, также приходится устанавливать на жилых домах.

Но, при установках базовых станций на жилых домах, мобильные операторы испытывают сложности в связи с жалобами жителей против установки оборудования. Так вредны ли базовые станции для здоровья? Можно ли ставить их на крыши жилых домов? Какое излучение исходит от этих установок, и каково воздействие их на человека?

Эти и другие вопросы по теме обсуждались на съемках специальной передачи « Круглый стол «Мобильная связь: технологии, качество, безопасность», которые состоялись 15 февраля в Ташкенте.

Во время круглого стола эксперты Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства здравоохранения, Госкомприроды, руководители мобильных операторов, производители оборудования рассказали обо всех аспектах данной темы.

В мероприятии активное участие принимали представители телекоммуникационного оборудования (Huawei), СМИ, ТСЖ, махаллинских комитетов и общественности.

Проведение круглого стола по столь актуальным вопросам для жителей Узбекистана прошло в рамках Года диалога с народом и интересов человека.

Специальная программа о Круглом столе «Мобильная связь: технологии, качество, безопасность» выйдет в эфир на телеканале «UzReport TV» 16 февраля.